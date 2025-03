AO VIVO Estrela Amadora x Gil Vicente assistir EM DIRETO Português 24/25, HOJE (07/03), escalações, palpites Primeira Liga

Primeira Liga de Portugal.

Estrela Amadora x Gil Vicente: Análise e Prognóstico do Jogo da Primeira Liga

A 25ª rodada da Primeira Liga traz um confronto crucial para a luta contra o rebaixamento, com o Estrela Amadora recebendo o Gil Vicente no Estádio José Gomes. Ambas as equipes estão empatadas com 22 pontos, e a única diferença entre elas é o saldo de gols. O Estrela Amadora ocupa a 16ª posição, enquanto o Gil Vicente está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Forma Atual das Equipes

Estrela Amadora

O Estrela Amadora vem de uma sequência de resultados mistos, com três jogos sem perder. Após uma vitória importante contra o Boavista e um empate em casa com o Santa Clara, o time de José Faria empatou por 1-1 contra o Moreirense na última rodada, onde Kikas abriu o placar, mas Sidnei Tavares garantiu o empate para os visitantes. Apesar de um desempenho melhor fora de casa, o time não consegue engrenar em seus jogos no Estádio José Gomes, onde não vence há quatro partidas.

Gil Vicente

A situação do Gil Vicente é mais preocupante. O time atravessa uma série de seis derrotas consecutivas, e recentemente perdeu por 1-0 para o Sporting Lisboa nas quartas de final da Taça de Portugal. A equipe tem mostrado dificuldades em criar chances de gol, tendo ficado em branco em cinco de seus últimos seis jogos. Além disso, a performance fora de casa é alarmante, com o time ocupando a última posição na tabela de visitantes.

Desempenho de Estrela Amadora e Gil Vicente na Primeira Liga

Estrela Amadora

Últimos 5 jogos: D, L, W, D, D

Formato da Primeira Liga: 16º com 22 pontos

Gil Vicente

Últimos 5 jogos: L, L, L, L, L

Formato da Primeira Liga: 15º com 22 pontos

Expectativa para o Jogo

Com um histórico recente de dificuldades no ataque de ambas as equipes, espera-se um jogo de baixo escore. O Estrela Amadora, apesar das dificuldades em casa, tem mostrado sinais de melhora, especialmente após a chegada de José Faria. Por outro lado, o Gil Vicente, sob nova direção de César Peixoto, busca interromper sua série de derrotas e melhorar sua performance.

Escalações Possíveis

Estrela Amadora

Andorinha; Ferro, Lopes, Lima; Travassos, Moreira, Ruiz, Montoia; Ronaldo, Kikas, Pinho

Gil Vicente

Andrew; Cruz, Fernandes, Josué Sá, Mutombo; Fujimoto, Castillo, Marques; Bermejo, C. Eduardo, Correia

Prognóstico: Estrela Amadora 1-0 Gil Vicente

O Estrela Amadora parece ter um pequeno favoritismo neste confronto, principalmente por jogar em casa e ter uma leve vantagem histórica sobre o Gil Vicente. O time de José Faria deve conseguir uma vitória apertada, ainda que não seja uma partida fácil para ambos.

