Agência Minas Gerais | Minas Gerais reforça programa de inclusão e bem-estar dos servidores da rede estadual de ensino

O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), instituiu o programa Minas com Todos – Acolher para Avançar, uma iniciativa inédita destinada a proporcionar um ambiente de trabalho saudável, inclusivo e equitativo para os servidores da educação. O programa conta com um investimento de R$ 100 milhões, que foram repassados às escolas para a execução das ações.

Anunciado durante o 1º Encontro de Gestores Escolares, no início de fevereiro, o programa representa um avanço significativo na gestão de pessoas na educação estadual e um passo importante para um futuro mais inclusivo e equitativo em Minas Gerais. Buscando criar um espaço de trabalho mais acessível, saudável e produtivo, garantindo que todos os servidores possam desempenhar suas funções de maneira eficiente e com bem-estar.

De acordo com a subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Santos, o programa surgiu do diálogo com gestores escolares, que apontaram a necessidade de um acolhimento mais individualizado.

“Cuidar do servidor vai além das questões salariais, envolve também atenção à saúde socioemocional e um ambiente adequado para o desenvolvimento profissional. Identificamos a necessidade de tratar questões como saúde socioemocional, equidade e inclusão”, destaca Gláucia Santos.

O Minas com Todos atuará em duas frentes principais: capacitação e reflexão, por meio de palestras temáticas, e adequação da infraestrutura escolar, garantindo condições de trabalho para todos os profissionais, incluindo aqueles com deficiência.

Saúde mental e bem-estar

Neste ano, o Minas com Todos promoverá palestras sobre inclusão, equidade e saúde mental em todas as mais de 3,4 mil escolas da rede estadual. O objetivo é conscientizar os servidores sobre a importância de um ambiente escolar acolhedor e saudável.

O programa reforça o compromisso com a saúde mental dos servidores ao integrar ações do Serviço de Atendimento Sociofuncional (SAS), que oferece suporte psicossocial, acompanhamento psicológico e programas de apoio para profissionais em situação de vulnerabilidade emocional ou social.

“O SAS é composto por uma equipe de multiprofissionais e trabalha com três eixos: saúde ocupacional, cultura organizacional e psicossocial. Cuidamos das questões relacionadas à mediação de conflitos e ao assédio moral, sempre buscando preservar a ética e a urbanidade”, completa a subsecretária Gláucia.

Além disso, o SAS promove ações de acolhimento psicossocial, monitoramento da saúde ocupacional e suporte a servidores em processos de aposentadoria. O programa também atua na mediação de conflitos, prevenção ao assédio moral e incentivo à cultura do diálogo dentro das escolas.

Acompanhamento Sociofuncional

O SAS é vinculado à Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos e implementa ações focadas na prevenção ao adoecimento, acolhimento psicossocial e intervenções adequadas, sempre respeitando a legislação vigente.

Uma das iniciativas importantes do Serviço de Atendimento Sociofuncional é o Boletim Informativo BIS, que leva informações relevantes sobre temas pertinentes, sendo disseminado através da comunicação interna. Por meio dessas ações, o SAS promove o bem-estar dos servidores e a melhoria das condições de trabalho.