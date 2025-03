Agência Minas Gerais | Advocacia-Geral do Estado obtém decisão judicial contra empresas que sonegaram mais de R$ 35 milhões 

Posted on

Em 2023, o Programa Mulheres de Peito realizou 24.690 exames e percorreu 47 municípios com as Carretas da Mamografia Os municípios de Cunha, Lençóis Paulista, Queluz e Aguaí receberão durante o mês de agosto as Carretas da Mamografia, do Programa Mulheres de Peito, que visa o diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. […]