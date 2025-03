Zoonoses orienta donos de imóveis fechados sobre prevenção à dengue

A Prefeitura de Limeira, por meio da Divisão de Controle de Zoonoses, alerta para os cuidados de prevenção ao mosquito Aedes aegypti em imóveis fechados, que estão à venda ou disponíveis para locação. Só no ano passado, a Plataforma 156 recebeu 437 reclamações decorrentes de imóveis fechados ou abandonados – incluindo problemas relacionados a criadouros do mosquito, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A coordenadora da Divisão de Zoonoses, Pedrina Aparecida Rodrigues Costa, destaca que tais imóveis devem estar sob vigilância constante para eliminação de qualquer situação favorável à proliferação do mosquito. “Mesmo desabitados, eles podem abrigar criadouros”, ressaltou. Nesse sentido, ela reforça a necessidade de inspecionar calhas e quintais, colocar água sanitária em ralos, fechar bem a caixa d’água e remover recipientes que possam acumular água.

Para facilitar o monitoramento desses locais, a prefeitura mantém parceria com as imobiliárias da cidade. As chaves desses imóveis são disponibilizadas pelas imobiliárias para que os agentes de controle de zoonoses possam vistoriá-los. No entanto, Pedrina observa que a responsabilidade por manter esses espaços livre de focos da dengue é do proprietário, que está sujeito à notificação e multa caso não tome as providências necessárias.

Piscinas

Outra preocupação suscitada pelos imóveis desabitados diz respeito às piscinas. A limpeza desses espaços, com uso de produtos adequados, deve ser constante para inibir a reprodução do Aedes aegypti. “A ação de vistoriar imóveis fechados não deve ser negligenciada, pois os mosquitos se proliferam rapidamente, colocando em risco a saúde de toda a população”, completou Pedrina.

Serviço:

Denúncias relacionadas ao risco de dengue podem ser encaminhadas pelo 156 ou pela plataforma e-Ouve.