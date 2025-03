Veículo furtado é recuperado pela GCM em posto de combustíveis no bairro Wanel Ville – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba recuperou, no fim da tarde de terça-feira (4), uma caminhonete que tinha sido furtada na cidade, em janeiro passado. O proprietário o localizou em um posto de combustíveis no bairro Wanel Ville, Zona Oeste da cidade, e acionou a GCM, que fez a apreensão e deteve o condutor que estava com o veículo, pelo crime de receptação.

A ocorrência foi registrada às 17h30, momento em que uma equipe da GCM fazia patrulhamento preventivo pela Avenida Elias Maluf e foi solicitada por um cidadão, de 34 anos, que alegou ter encontrado nas imediações a sua Saveiro, furtada no dia 18 de janeiro.

No local indicado, a GCM avistou o veículo indicado, estacionado junto com o motorista, que estava acompanhado de sua esposa. Os dois foram abordados e nada de ilícito foi encontrado com eles. No compartimento de carga da caminhonete havia um carrinho de bebê.

As numerações de chassi e de motor estavam em ordem, porém a Saveiro apresentava placas de outro veículo. Houve a confirmação da queixa de furto do veículo, sendo que o condutor alegou que pepou emprestado de um amigo.

As partes envolvidas foram apresentadas no Plantão da Polícia Civil e a autoridade polícia, após tomar conhecimento dos fatos, indiciou o acusado, de 44 anos de idade, por receptação, com base no artigo 180 do Código Penal, ficando à disposição da Justiça.