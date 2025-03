Toulouse x Monaco ONDE ASSISTIR AO VIVO ESCALAÇÕES, PALPITES CAMPEONATO FRANCÊS 24/25, HOJE (07/03)

O Campeonato francês ao vivo na TV:. o jogo entre o Toulouse x Monaco pelo Campeonato Francês, acontece HOJE (07) às 17h45 HS. O mandante desta partida será o Toulouse , que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia do Jogo: Toulouse x Monaco – Ligue 1, 2024-25

No próximo dia 7 de março de 2025, o Toulouse receberá o Monaco no estádio de Toulouse, em um confronto da 25ª rodada da Ligue 1. O Monaco vem embalado por uma vitória convincente de 3-0 sobre o Reims e ocupa a quarta posição na tabela, enquanto o Toulouse, após um início de temporada irregular, derrotou o Angers por 4-0 e está na oitava colocação, com 33 pontos.

Análise da Partida

O Toulouse vive uma recuperação impressionante após uma série de seis jogos sem vencer entre janeiro e fevereiro. A equipe, comandada por Carles Martinez, mostrou um ótimo desempenho nas últimas duas partidas fora de casa, goleando o Le Havre por 4-1 e o Angers por 4-0. Agora, com a possibilidade de alcançar uma vaga para as competições europeias, a vitória contra o Monaco é crucial.

Por outro lado, o Monaco, que terminou a última temporada como vice-campeão da Ligue 1, se encontra atualmente em uma luta por uma vaga na Liga dos Campeões, estando apenas três pontos atrás do Nice, que ocupa a terceira posição. Com a eliminação precoce na Liga dos Campeões, o time de Adi Hutter agora concentra seus esforços inteiramente na liga nacional.

Desempenho Recente

O Toulouse tem sido inconsistente em casa nesta temporada, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas em 12 jogos. Já o Monaco, embora tenha mostrado forças no ataque, também teve dificuldades fora de casa, conquistando apenas 14 pontos em 11 jogos como visitante.

O histórico entre as equipes também favorece o Monaco, que não perde para o Toulouse fora de casa desde 2016. No entanto, o Toulouse venceu dois dos últimos quatro confrontos diretos.

Informações de Elenco

Toulouse: O time de Carles Martinez terá algumas ausências, como Guillaume Restes, Rasmus Nicolaisen, Niklas Schmidt e Zakaria Aboukhlal. Josh King também é dúvida devido a uma lesão na panturrilha. A equipe deve manter a mesma formação vitoriosa contra o Angers, com destaque para o atacante Shavy Babicka, que é o artilheiro da equipe com quatro gols.

Monaco: Para o Monaco, Denis Zakaria está suspenso, enquanto Aleksandr Golovin, Folarin Balogun, Jordan Teze e Soungoutou Magassa são dúvidas. A grande expectativa é pela recuperação de Mika Biereth, autor de um hat-trick contra o Reims, mas que teve que ser substituído por problemas físicos. Lamine Camara, um dos destaques do Monaco, está sendo monitorado por grandes clubes, incluindo Manchester City e Chelsea.

Prognóstico

Apesar do bom momento do Toulouse, a qualidade ofensiva do Monaco e sua consistência fora de casa devem prevalecer neste confronto. A previsão é de uma vitória apertada para o Monaco por 2-1, com a equipe visitante conseguindo os três pontos importantes na luta pelo topo da tabela.

Escalações Prováveis:

Toulouse : Haug; Sidibe, Cresswell, McKenzie; Messali, Casseres, Sierro, Suazo; Donnum, Magri, Babicka.

: Haug; Sidibe, Cresswell, McKenzie; Messali, Casseres, Sierro, Suazo; Donnum, Magri, Babicka. Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Mawissa, Henrique; Al Musrati, Camara; Akliouche, Embolo, Minamino; Biereth.

O jogo promete ser emocionante, com as duas equipes buscando consolidar seus objetivos na Ligue 1. A partida acontecerá no estádio de Toulouse, às 17h45 (horário de Brasília).

