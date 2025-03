Terceira rodada da Taça Manchester Paulista 2025 tem mais 22 jogos neste domingo (9) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promove, neste domingo (9), a partir das 8h30, mais 22 partidas válidas pela 3ª rodada da Taça Manchester Paulista 2025, em diferentes campos da cidade.

O campeonato municipal da Quarta Divisão do futebol varzeano é o mais democrático de todos, pois é aberto a clubes com estatuto social, devidamente registrados em Cartório e de acordo com a Lei Municipal nº 8.474/2008.

Nesta temporada, o torneio conta com a participação de 83 equipes, organizadas em 20 grupos, sendo 17 deles com quatro equipes e três com cinco equipes. Classificam-se os campeões de cada grupo, bem como os 12 melhores segundo colocados para a fase 16 Avos de Final. As equipes que chegarem às semifinais terão acesso para a Taça Baltazar Fernandes 2026.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta, das 9h às 16h, pelos telefones: (15) 3212-7289, pelo site da Sequav: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/taca-manchester-paulista/ ou pelo e-mail: [email protected].

Confira, abaixo, a programação dos jogos deste domingo (9):

8h30 – Unidos Paineiras FC/Villeta x Clube 3:16 Church

Local: Centro Esportivo Doutor Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)

8h30 – AE Unidos do Éden/Cerâmica União x EC Jardim Monções

Local: Arena Corinthinha (Rua Doutor Marco Antônio Pedroso de Souza, 123 – Jardim Alegria)

8h30 – EC União HDS x Atlético Eucaliptos

Local: Centro Esportivo Maria Eugênia (Rua Mário Romano, s/n – Jardim Maria Eugênia)

8h30 – União Sabiá e João Romão (União do Morro) x WM FC

Local: Centro Esportivo Pinheiros (Rua Padre Lara de Moraes, s/n – Vila Pinheiros)

10h30 – EC União 03 Porto x FC Habiteto

Local: Arena Comercial (Rua Antônio Cassillo Filho, 632 – Jardim São Conrado)

10h30 – CA Montreal x AA Beira Rio/Heating Part’s

Local: Campo do Santa Terezinha

10h30 – Geração do Morro FC x Chaves FC

Local: Centro Esportivo Pinheiros (Rua Padre Lara de Moraes, s/n – Vila Pinheiros)

10h30 – Amigos do Guaxi /MC Empréstimos Benfica x Jardim Betânia

Local: Craque do Amanhã (Rua Padre Pedro Domingos Paes, 318 – Vila Haro)

10h30 – Vila FC/Vila Rica x Esportiva Atlético (AFA)

Local: Campo do Canto do Rio (Rua Chile, 742 – Vila Barcelona)

10h30 – Internacional VA x Juventude dos Eucaliptos FC

Local: Centro Esportivo Doutor Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)

10h30 – GER Vila Barão/Village FC x EC Unidos da Villa

Local: Centro Esportivo Maria Eugênia (Rua Mário Romano, s/n – Jardim Maria Eugênia)

10h30 – Atlético Parque São Bento x Abravanel FC

Local: Campo do Jambolão (Rua José Antônio Leme, 1.600 – Parque São Bento)

10h45 – Manchester Paulista EC x Alvorada FC

Local: Campo do Avenida (Rua Pedro Samuel Antunes Proença, 204 – Jardim Pagliato)

10h45 – Avalanche FC x RJ FC

Local: Arena Lago Country (Rua Francelino de Abreu, 390 – Itavuvu)

13h30 – CA Bermejo x Colorado FC

Local: Centro Esportivo Maria Eugênia (Rua Mário Romano, s/n – Jardim Maria Eugênia)

13h30 – Itanguá 2/Atlético Ipiranga x EC Unidos Aparecidinha

Local: Centro Esportivo Doutor Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)

14h30 – Beco FM x Grêmio Itapemirim FC

Local: Campo do Jardim Estados (Avenida Abraham Lincoln, 738 – Jardim dos Estados)

14h30 – Ajax FC x Pitbulls FC

Local: Arena Lago Country (Rua Francelino de Abreu, 390 – Itavuvu)

15h – Assoc. Mor. Jardim Refúgio x Retranca FC

Local: Campo Barcelona (Avenida Paraguai, 469 – Vila Barcelona)

15h – Acadêmico FC x EC Juventus Mineirão

Local: Campo do Acadêmico (Rua Domingos Avelino de Campos, s/n – Jardim Maria Antônia Prado)

15h30 – Canelada FC x EC Vila Barão

Local: Centro Esportivo Maria Eugênia (Rua Mário Romano, s/n – Jardim Maria Eugênia)

15h30 – Águia Real FC x Família Só Humildade FC

Local: Centro Esportivo Doutor Pitico (Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Angélica)