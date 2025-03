Sessão da Tarde exibe Hoje Quinta (06/03) na Globo, Mãos Talentosas, A História de Ben Carson

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 06/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Quinta-feira (06/03/2025) na TV Globo

A TV Globo preparou uma programação especial para esta quinta-feira (6), com filmes inspiradores e cheios de emoção. Na Sessão da Tarde, o drama biográfico “Mãos Talentosas – A História de Ben Carson” traz uma história de superação e determinação. Já no Corujão I, a animação “A Era do Gelo 2” promete diversão para todas as idades. Confira os detalhes!

Sessão da Tarde – 15h25 (Horário de Brasília)

Mãos Talentosas – A História de Ben Carson (2009)

Título Original: Gifted Hands

Gifted Hands País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2009

2009 Direção: Thomas Carter

Thomas Carter Elenco: Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis, Gus Hoffman, Jaishon Fisher, Tajh Bellow

Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis, Gus Hoffman, Jaishon Fisher, Tajh Bellow Gênero: Drama

Sinopse:

Baseado em uma história real, o filme conta a trajetória de Ben Carson, um menino pobre de Detroit que enfrentava dificuldades na escola e tinha notas ruins. Com incentivo da mãe e muita dedicação, ele supera os desafios e, aos 33 anos, se torna diretor do centro de neurologia pediátrica do renomado Hospital Johns Hopkins.

Motivos para assistir:

✅ História inspiradora sobre superação e determinação.

✅ Baseado em fatos reais, mostrando o impacto da educação e do esforço pessoal.

✅ Grande atuação de Cuba Gooding Jr. em um papel emocionante.

Corujão I – 02h15 (Horário de Brasília)

A Era do Gelo 2 (2006)

Título Original: Ice Age: The Meltdown

Ice Age: The Meltdown País de Origem: EUA

EUA Ano de Produção: 2006

2006 Direção: Carlos Saldanha

Carlos Saldanha Elenco (dubladores no original): Denis Leary, John Leguizamo, Josh Peck, Queen Latifah, Ray Romano, Seann William Scott

Denis Leary, John Leguizamo, Josh Peck, Queen Latifah, Ray Romano, Seann William Scott Gênero: Animação

Sinopse:

Após o fim da Era Glacial, o vale onde vivem Manny (o mamute), Diego (o tigre-dentes-de-sabre) e Sid (a preguiça) está ameaçado por uma grande inundação. Agora, eles precisam embarcar em uma aventura para encontrar um novo lar antes que a água tome conta de tudo.

Motivos para assistir:

✅ Continuação de uma das animações mais queridas do cinema.

✅ Mistura de humor e aventura, com personagens carismáticos.

✅ Perfeito para todas as idades, garantindo diversão para a família.

Prepare a pipoca e aproveite a programação da TV Globo nesta quinta-feira!