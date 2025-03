Puebla x Pumas ASSISTIR AO VIVO HOJE (07/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Puebla x Pumas é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (08) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Puebla como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Puebla x Pumas: Prognóstico e Prováveis Escalações da Jornada 11 da Liga MX

A partida entre Puebla e Pumas, válida pela Jornada 11 do Clausura 2025 da Liga MX, acontece nesta sexta-feira, 7 de março. O duelo marca a estreia de Efraín Juárez como técnico dos Pumas, após a saída de Gustavo Lema. Com um momento irregular na competição, os auriazules buscam uma recuperação imediata contra um Puebla que também enfrenta dificuldades na tabela.

Puebla vs Pumas: Prognóstico da Partida

O Pumas chega pressionado para este confronto, pois acumula quatro derrotas consecutivas na Liga MX. No entanto, a chegada de Efraín Juárez pode trazer um novo ânimo ao time. O Puebla, por sua vez, também não vive um grande momento, o que equilibra o confronto. O prognóstico aponta uma vitória apertada dos Pumas por 2 a 1.

Puebla vs Pumas: Prováveis Escalações

Pumas

O técnico Efraín Juárez deve escalar os Pumas com:

Padilla; Monroy, Benevendo, Azuaje, Ergas; Caicedo, Quispe, Carrasquilla; Pussetto, Rico e Martínez.

Puebla

O time comandado por Pablo Guede deve ir a campo com:

Jiménez; Pachuca, Fedorco, Orona, Rivas; Moyano, Herrera, Angulo; Castillo, Mares e Marín.

Puebla vs Pumas: Onde Assistir e Horário

Data: Sexta-feira, 7 de março de 2025

Sexta-feira, 7 de março de 2025 Horário: 21h (horário do centro do México)

21h (horário do centro do México) Local: Estádio Cuauhtémoc

Estádio Cuauhtémoc Transmissão: Canal 7 e Fox Sports Premium

Como Chega o Pumas ao Jogo?

O Pumas vem de uma derrota por 1 a 0 para o Chivas na Jornada 10, o que os deixou com apenas 11 pontos e na 14ª posição do Clausura 2025. Com isso, o time precisa urgentemente de uma vitória para seguir sonhando com a classificação para a fase final.

Por outro lado, os auriazules tiveram um bom desempenho na Concachampions 2025, vencendo o Alajuelense por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final. Esse resultado pode servir de motivação extra para o duelo contra o Puebla.

Conclusão

A estreia de Efraín Juárez como treinador do Pumas adiciona um fator de interesse ao jogo. Se os Pumas conseguirem explorar a fragilidade defensiva do Puebla, têm grandes chances de sair com a vitória e encerrar a sequência negativa na Liga MX.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.