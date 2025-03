PGR é contra pedido de Bolsonaro para apresentar defesa em 83 dias

Posted on

Por MRNews No universo vibrante de The Masked Singer Brasil 2025, surge a personagem Sol, uma homenagem à figura homônima da novela Vai na Fé (2023), interpretada por Sheron Menezzes. Com uma fantasia que capta perfeitamente a essência da personagem, Sol reflete sua profunda ligação com a música gospel, simbolizando a fé e a força […]