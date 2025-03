Paulistano x Fortaleza BC ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (06/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Paulistano x Fortaleza B.C hoje, HOJE (06) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Paulistano x Fortaleza Basquete Cearense: Prévia e Palpites para o Jogo do NBB

O Club Athlético Paulistano e o Fortaleza Basquete Cearense se enfrentam nesta quarta-feira, 6 de março de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do NBB (Novo Basquete Brasil). A partida será realizada no ginásio do Paulistano e promete ser um confronto interessante entre equipes com campanhas bem distintas na competição.

Momento das Equipes

Paulistano

O Paulistano vem de uma campanha positiva no NBB, ocupando uma posição intermediária na tabela e brigando por uma melhor colocação para os playoffs. Com um elenco equilibrado e um bom desempenho recente, a equipe chega como favorita para o duelo.

Destaque para Renan Lenz, que no último jogo anotou 28 pontos, 10 rebotes e 2 assistências, sendo peça fundamental no time.

Fortaleza Basquete Cearense

Já o Fortaleza Basquete Cearense enfrenta dificuldades na temporada, acumulando uma série de derrotas e precisando de uma recuperação urgente para sonhar com uma vaga no mata-mata. O time cearense tem um retrospecto ruim contra o Paulistano e precisará de uma grande atuação para surpreender o adversário fora de casa.

Retrospecto e Confrontos Diretos

Nos últimos 10 jogos entre as equipes, o Paulistano venceu 7 e o Fortaleza Basquete Cearense levou a melhor em 3. Esse retrospecto reforça o favoritismo do time paulista para a partida.

Odds e Palpites

Vitória do Paulistano: 1.17

1.17 Vitória do Fortaleza Basquete Cearense: 4.50

Com base no momento das equipes e no histórico do confronto, o Paulistano aparece como favorito. Para quem deseja apostar, uma boa opção pode ser a vitória dos donos da casa com handicap, ou apostar em um desempenho destacado de Renan Lenz no jogo.

Onde Assistir Paulistano x Fortaleza Basquete Cearense?

A partida será transmitida por plataformas oficiais do NBB e canais de TV esportivos. Além disso, estatísticas em tempo real podem ser acompanhadas em sites especializados.

Conclusão

O Paulistano chega embalado e com boas chances de conquistar mais uma vitória no NBB, enquanto o Fortaleza precisa reagir para não se distanciar ainda mais na tabela. O jogo promete muita emoção e pode ser decisivo para as pretensões das equipes na reta final da fase classificatória do torneio.