Panathinaikos x Fiorentina ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (06/03), PALPITES

O jogo entre Panathinaikos x Fiorentina acontece HOJE (06) às 14h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Panathinaikos x Fiorentina: Prévia da Partida – Liga Conferência

Na próxima quinta-feira, dia 6 de março de 2025, o Panathinaikos enfrentará a Fiorentina no primeiro jogo das oitavas de final da Liga Conferência, no estádio Olympiako Stadio Spyros Louis, em Atenas, Grécia. A partida promete ser eletrizante, com as duas equipes buscando avançar para a fase seguinte.

Panathinaikos: O time grego terminou a fase de grupos da competição com 10 pontos, conquistando uma vaga na próxima fase ao derrotar o Vikingur Reykjavik por 3-2 no agregado. Apesar de uma derrota no jogo de ida, a equipe se recuperou com uma vitória convincente na segunda partida, com destaque para o gol salvador de Tete no último minuto. No Campeonato Grego, o Panathinaikos ocupa a terceira posição com 49 pontos, e seu desempenho recente tem sido sólido, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela Liga Conferência.

Fiorentina: A equipe italiana passou diretamente para as oitavas de final, depois de terminar em terceiro lugar na fase de grupos com 13 pontos. No entanto, o time vem apresentando um desempenho inconsistente nas últimas semanas, com três derrotas nos últimos quatro jogos. Na Série A, ocupa a sétima posição, com 45 pontos. A Fiorentina está sem alguns jogadores importantes, como Andrea Colpani e Moise Kean, que está se recuperando de um problema sério de saúde.

Previsão da Partida: O Panathinaikos tem se mostrado forte em casa, com uma sequência de 14 jogos sem perder no Olympiako Stadio Spyros Louis, e será um adversário difícil de ser superado pela Fiorentina. A equipe grega, mesmo com desfalques, deverá contar com a solidez defensiva e a habilidade de Tete e Fotis Ioannidis no ataque.

Por outro lado, a Fiorentina, com seu histórico recente em fases de mata-mata na Liga Conferência, é uma equipe experiente e não pode ser subestimada, embora o time tenha dificuldades em jogos fora de casa. A expectativa é de um confronto equilibrado, mas com a vantagem ligeira para os anfitriões.

Palpite: Panathinaikos 1-1 Fiorentina.

Possíveis Escalações:

Panathinaikos : Dragowski; Kotsiras, Maksimovic, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Cerin; Tete, Ioannidis, Duricic.

: Dragowski; Kotsiras, Maksimovic, Ingason, Mladenovic; Ounahi, Siopis, Cerin; Tete, Ioannidis, Duricic. Fiorentina: De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri; Dodo, Ndour, Cataldi, Mandragora, Gosens; Zaniolo, Beltran.

A partida será transmitida ao vivo para os torcedores brasileiros e promete ser um excelente confronto no torneio europeu.

