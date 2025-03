Oficina gratuita de cultivo de orquídeas é realizada no Jardim Botânico de Sorocaba – Agência de Notícias

A população sorocabana pode participar, neste sábado (8), das 9h às 11h, da oficina de cultivo de orquídeas no Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas”, ministrada pelo orquidófilo Valdemir Pincelli (Nenê), atual presidente do Círculo Orquidófilo Sorocabano (COS). A atividade é gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a oficina abrirá a programação especial de aniversário de 11 anos do Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” (15 de março). As atividades ocorrerão até o dia 29 de março e incluirão palestras, apresentação musical, plantio simbólico, inauguração do Jardim das Plantas Suculentas e muito mais.

As orquídeas, conhecidas pela beleza, compõem cerca de 10% das plantas que têm flores do planeta e são encontradas em praticamente todos os lugares.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre as orquídeas, suas formas de vida na natureza (orquídeas epífitas, terrestres e rupícolas), as partes da planta e suas funções, além de técnicas adequadas de nutrição, adubação, poda e plantio.

Administrado pela Sema, o Jardim Botânico de Sorocaba foi inaugurado no dia 15 de março de 2014, em uma área de proteção permanente de, aproximadamente, 70 mil metros quadrados, no Jardim Dois Corações, com vegetação de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Seu principal objetivo é proteger e preservar as espécies locais e regionais da flora, além de servir para lazer, atividades culturais, pesquisas acadêmicas e educação ambiental.

O Jardim Botânico “Irmãos Villas-Bôas” está localizado na Rua Miguel Montoro Lozano, 340, no Jardim Dois Corações, e funciona de terça a domingo, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3235-1130 ou pelo e-mail: [email protected].