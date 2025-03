Oficina de marca-páginas em aquarela é atração gratuita nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba – Agência de Notícias

Posted on

Secretaria de Turismo e Viagens assina protocolo de intenções com a Associação Dakila Pesquisas para o desenvolvimento do Caminho Peabiru O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), assinou na sexta-feira (21) um protocolo de intenções com a Associação Dakila Pesquisas para o […]