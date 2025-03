Neguinho da Beija-Flor celebra título no adeus: “agora, só camarote”

Por MRNews



Quando mais da metade das notas já tinham sido anunciadas e o título parecia questão de tempo, Neguinho da Beija-Flor não conseguiu mais segurar a emoção na mesa da agremiação, na Cidade do Samba. Alternava entre deitar a cabeça entre os braços e pular ao ouvir mais uma nota dez. O 15º troféu de campeão da escola de Nilópolis, na região metropolitana do Rio de Janeiro, marcou a aposentadoria dos sonhos para o sambista.

“Eu não imaginava, estava muito difícil. A Imperatriz também fez um grande carnaval. Vamos festejar, a comunidade merece, ela é a estrela de qualquer escola de samba, pode comemorar. Estou aposentando com chave de ouro”, disse o intérprete.

A voz dos sambas-enredos da Beija-Flor por 50 anos disse que vai continuar acompanhando a escola de perto nos próximos carnavais: “Parei de cantar, não de sofrer”. E revelou que a escola de Nilópolis já prepara um concurso para escolher o sucessor.

“A ideia da Beija-Flor é fazer uma disputa entre os intérpretes da casa para escolher. Vão me colocar no júri. Vai ser logo depois do carnaval. E tem muita gente boa”, disse Neguinho.

“Tem uma garotada chegando com todo o gás. Tem que deixar para eles agora. A idade chega para todo mundo. O tempo não para, como dizia Cazuza, e estou sabendo reconhecer o meu limite. Marquês de Sapucaí, agora, só no camarote”.

Homenagem a Laíla

A Beija-Flor foi a segunda escola a desfilar na segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Ela apresentou ao público o enredo “Laíla de Todos os Santos, Laíla de Todos os Sambas”, uma homenagem ao diretor de carnaval que figura entre as maiores personalidades da agremiação e do carnaval carioca.

Na comemoração do título, o diretor de carnaval da escola disse ter sido inspirado pelo próprio Laíla na condução do desfile.

“O mestre Laíla conduziu esse desfile. Pedi muita sabedoria a ele. Sou muito agitado. Então, procurei pedir muita calma e paciência. E a vitória foi da equipe, comunidade, diretoria. Ninguém ganha carnaval sozinho. O somatório de tudo que deu essa vitória”, diretor Marquinho Marino.

A noite também foi especial para a atriz Giovanna Lancellotti, que comemorou o primeiro título como musa da Beija-Flor.

“Eu estou há quatro anos na escola. eu nunca tinha vivido esse momento. Para mim, é diferente de tudo o que já vi e aprendi aqui. Estou com o coração na boca. Muito feliz. A escola mereceu demais. Muitos anos batalhando e agora chegou o momento dessa glória”, disse a musa da Beija-Flor.