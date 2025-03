Mulheres beneficiadas com projetos da Prefeitura de João Pessoa contam histórias de superação

Onde mora o poder de uma mulher? Será que já fomos criadas como sinônimo de superação? O que nos forjou ao ponto de nos tornarmos uma grande peça reluzente de ouro? Será que foram as cicatrizes da vida, provocadas pelas desigualdades de gênero?

Nesta semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher – 8 de Março – vamos fazer ecoar as vozes de três mulheres poderosas para responder a essas perguntas. Para retratar a história dessas três fortalezas que saíram das ruínas para serem fundadas em alicerces indestrutíveis, iniciamos nesta quinta-feira (6) a série ‘Mulher: a força que sai do caos e conquista a ordem’.

E se hoje elas três têm vozes para serem ouvidas é porque encontraram em seus caminhos o que chamamos de ‘oportunidade’. Circunstâncias que se tornaram favoráveis em suas vidas para a realização de sonhos, porque a Prefeitura de João Pessoa pensa e executa, diariamente, projetos que empoderam as mulheres.

Comecemos nossas histórias pela área da habitação!

Luana: Do barraco ao castelo – Um corredor estreito e insalubre direciona a nossa equipe de reportagem até um casebre de apenas dois cômodos que ainda abrigava sete pessoas da mesma família no dia em que estivemos lá. A desarrumação instalada no local, momentaneamente, refletia a desordem até então existente na vida da matriarca Luana Santos da Silva.

Embora ainda jovem, apenas 34 anos, é Luana quem lidera a família composta pelo marido e cinco filhos. E foi esse espírito de liderança o que a encheu de força e fé, sentimentos intensos o bastante para levá-la a conseguir mudar o cenário em que todos viviam.

“Em dias de chuva era um desespero. Alagava muito. A gente já tinha perdido muita coisa! Na última chuva que deu, o colchão ficou todo molhado. Foram uns três dias no sol para conseguir secar”, narra Luana.

Era assim que a família de Luana vivia antes de ser contemplada com um apartamento no Residencial Hélio Miguel da Silva, primeiro empreendimento habitacional vertical voltado para a população quilombola do Brasil, localizado no bairro Paratibe, na Zona Sul da Capital. O condomínio foi entregue em dezembro de 2024, pelo prefeito Cícero Lucena.

Se ao imaginar a cena de todos sem conseguir dormir por conta da chuva já parece difícil para você que está lendo, pensa então como deve ser ter que lidar com ameaças quando a família não conseguia pagar o aluguel de R$ 250. “Muitas vezes quando eu atrasava, ele [o dono do imóvel] me mandava sair, dizia até que ia tocar fogo se eu não saísse, não tinha pena. E eu fui aguentando”, relata com profunda tristeza nos olhos.

Essa história triste agora faz parte do passado. Com o novo apartamento entregue pela Prefeitura de João Pessoa, a família ganha não apenas um lugar digno para morar, mas também uma nova história, bem mais feliz para contar já no presente. “Lutei muito. Passei por muitas situações humilhantes. O ano de 2023 foi o pior que tivemos. Eu, mais do que ninguém, sei do tanto de luta que enfrentei. Em 2024 começou a mudar. Como eu disse, as coisas estão melhorando e vão melhorar ainda mais. Essa luta já está terminando, agora é agradecer a Deus e a todo mundo que está envolvido, porque esse lar vai trazer dignidade para minha família”, animou-se a dona de casa.

Luana, o marido João Vitor e os filhos Letícia, Lohan, Évelyn e Daoni agora preveem um futuro luminoso, com casa nova, escola nova e toda assistência em saúde e infraestrutura. “Eu consigo enxergar um futuro de felicidade. Um futuro melhor. As datas comemorativas vão ser diferentes. Vão ser melhores, passar Natal e ano novo aqui será incrível”, finalizou Luana, agora muito sorridente.

No novo lar, ela projeta equilíbrio, organização, alegria, esperança e a força para superar todas as barreiras que surgirem, porque agora, Luana se sente segura, protegida e feliz.

Habitação pela ótica do feminino – É sob o olhar de uma mulher que o setor de habitação da Prefeitura de João Pessoa tem avançado a passos bem largos. Socorro Gadelha, uma gestora que transpõe as barreiras das paredes de um gabinete e vai até onde a cidadã que necessita de moradia digna está. Socorro olha nos olhos de mulheres que querem conquistar um futuro melhor, segura nas mãos delas e projeta as conquistas.

“O programa habitacional da gestão do prefeito Cícero Lucena é visando a mulher, mulher-mãe, trabalhadora, idosa. Tanto que nos próprios condomínios a gente tem um trabalho com um grupo mães de crianças com deficiência, temos trabalhado com mulheres idosas na parte de geração de emprego e renda, na parte de educação física, na questão de saúde e educação. A compra assistida, a regularização fundiária e todos os programas que temos aqui na Secretaria de Habitação, a mulher está como prioridade”, assegura a secretária.

E Socorro Gadelha não trabalha sozinha. Ao lado dela, uma grande equipe que, em sua maioria, é formada por mais mulheres, multiplicadoras de empoderamento. “Um dos projetos que nós fazemos com as mulheres, o Mulheres Podem, da nossa colega Cláudia Gouveia, é uma forma de valorizar, de resgatar o valor dessas mulheres, que muitas vezes em suas famílias, em suas origens, não têm, digamos assim, o devido valor. Esse grupo de mulheres foi criado aqui pela Secretaria de Habitação, capitaneado pela assistente social Cláudia, que é muito interessante. Têm pessoas nesse grupo que não sabiam nem ler, hoje estão na universidade”, descreve a gestora.

A secretária de Habitação fala com entusiasmo daquele que é apenas um entre tantos projetos que vão além da moradia. “A gente tem esse prazer de dizer que hoje têm mulheres universitárias, com emprego fixo, trabalhando como cuidadoras, a partir de um trabalho específico com o pessoal da Secretaria de Habitação”, enfatizou.

E é com olhares humanizados assim, como o da Secretaria de Habitação, que a vida de tantas ‘Luanas’ tem sido transformadas em João Pessoa. Projetos, realizações que fazem cada mulher acolhida entender Frida Kalo quando ela dizia: “Pés, por que os amaria, se eu tenho asas para voar?”.

Na segunda reportagem da série ‘Mulher: a força que sai do caos e conquista a ordem’, vocês vão conhecer a história de dona Marlene, uma mulher que decidiu estudar aos 65 anos de idade e que sonha com muitos planos para o futuro.