Juazeirense x CSA , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (06/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Juazeirense x CSA: Prováveis escalações, arbitragem e palpites para a Copa do Nordeste 2025

Juazeirense e CSA se enfrentam pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2025 nesta quinta-feira (6), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Adauto Moraes. A partida é decisiva para as duas equipes, que buscam garantir uma vaga na próxima fase da competição.

Situação das equipes na Copa do Nordeste

O CSA chega como líder do Grupo B, com 9 pontos, mas vê Bahia e América-RN na cola, ambos com 7 pontos. O detalhe é que o Bahia tem dois jogos adiados, o que pode embolar a disputa pela liderança.

Já a Juazeirense ocupa a quarta posição, dentro da zona de classificação, com 5 pontos em quatro partidas. No entanto, precisa se manter atenta, pois Náutico, Ceará e Confiança ainda brigam para entrar no G4.

Com apenas três rodadas restantes na fase de grupos, cada ponto conquistado pode ser crucial para a sequência da competição.

Ficha Técnica da Partida

Juazeirense x CSA

Competição: Copa do Nordeste 2025 – 5ª rodada

Copa do Nordeste 2025 – 5ª rodada Data: Quinta-feira, 6 de março de 2025

Quinta-feira, 6 de março de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Adauto Moraes, Juazeiro-BA

Estádio Adauto Moraes, Juazeiro-BA Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE) Assistentes: Ricardo Jorge Nunes dos Santos Junior e Victor Matheus de Lavor Paes Barreto (PE)

Prováveis Escalações

Juazeirense

Goleiro: Igor

Igor Defensores: Adelvan, Zé Romário, Wesley e Daniel Nazaré

Adelvan, Zé Romário, Wesley e Daniel Nazaré Meio-campistas: Elivélton, José Santos e Guilherme Silveira

Elivélton, José Santos e Guilherme Silveira Atacantes: Limberg Gutiérrez, Alexandro e Patrick Carvalho

CSA

Goleiro: Georgemy

Georgemy Defensores: Cedric, Betão, Wanderson e Enzo

Cedric, Betão, Wanderson e Enzo Meio-campistas: Gustavo Nicola, Camacho, Vander e Brayann

Gustavo Nicola, Camacho, Vander e Brayann Atacantes: Guilherme Cachoeira e Tiago Marques

Palpite para Juazeirense x CSA

A expectativa é de um jogo equilibrado, com o CSA tentando manter a liderança e a Juazeirense buscando se consolidar no G4. A equipe alagoana tem mostrado maior consistência, mas a Juazeirense costuma ser forte jogando em casa.

Palpite: Juazeirense 0 x 1 CSA

O CSA pode sair com a vitória se souber aproveitar suas oportunidades e manter o equilíbrio defensivo. No entanto, um empate não seria surpresa, considerando o momento das duas equipes.

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.