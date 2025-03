IFSP lança editais para apoiar participação de estudantes em eventos e competições – IFSP

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) acaba de lançar dois novos editais do Programa Institucional de Incentivo à Participação Discente em Eventos (PIPDE) para o ano de 2025. Os editais visam proporcionar auxílio financeiro para que estudantes dos cursos técnicos e de graduação possam participar de eventos relacionados ao Ensino, à Pesquisa, à Extensão e à Inovação.

Edital PIPDE Regular

O Edital PIPDE Regular está aberto a todos os estudantes regularmente matriculados em curso técnico ou de graduação no IFSP, ou que tenham concluído o curso há no máximo 12 meses. Este edital oferece apoio para participação em eventos científicos, tecnológicos e de extensão, com um auxílio de até R$ 1.200 para participações individuais e até R$ 2.400 para equipes.

O estudante contemplado recebe o valor de R$ 210 para cobrir despesas com hospedagem e alimentação, quando o evento ocorrer em cidade diferente do campus de matrícula do estudante, além do auxílio para cobrir as despesas com transporte, inscrição e outras. A solicitação deve ser feita pelo estudante ou chefe da equipe, com anuência do servidor orientador.

Edital PIPDE Competições

O Edital PIPDE Competições é direcionado exclusivamente aos membros das equipes aprovadas no Edital nº 459/2023 ou em outro edital na mesma temática promovido pela PRP e Inova. Este edital visa apoiar a participação em competições tecnológicas e científicas, oferecendo auxílio de até R$ 1.200 para participações individuais e até R$ 3.500 para equipes. A solicitação deve ser feita pelo servidor orientador do estudante ou da equipe.

Como participar

As inscrições para ambos os editais estarão abertas até 14 de novembro de 2025. Os interessados devem preencher o formulário de solicitação disponível na página do Edital e anexar a documentação necessária.

O reitor, Silmario Batista dos Santos, enfatizou a importância de iniciativas que ampliam o acesso dos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) a eventos científicos, feiras e programas de intercâmbio. “Estes editais reforçam nosso compromisso claro em proporcionar aos estudantes do IFSP mais oportunidades de participação em eventos científicos, feiras e intercâmbios, visando enriquecer sua formação acadêmica, cultural e profissional”, afirmou.

Para mais informações, acesse a página dos editais:

Edital nº 50/2025 – Edital de incentivo à participação discente em competições (PIPDE Competições)

Edital nº 49/2025 – Edital de incentivo à participação discente em eventos (PIPDE Regular)