Grêmio x Internacional Gre-Nal 445, PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (08/03), ESCALAÇÕES

Por: jblog.com.br Futebol na TV ao vivo: a partida Grêmio x Internacional acontece Hoje (08) às 17h45 hs. O mandante da partida é o Grêmio que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Grêmio x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações da final do Gauchão

O primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho 2025 será um Gre-Nal eletrizante! Grêmio e Internacional se enfrentam neste sábado (08/03), às 17h45 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O clássico define quem dará o primeiro passo rumo ao título estadual.

Onde assistir Grêmio x Internacional ao vivo?

📺 Transmissão:

✅ RBS TV (canal aberto – RS)

✅ Sportv (canal fechado)

✅ Premiere (pay-per-view)

Como chegam as equipes

Grêmio

O Tricolor chega à final depois de eliminar o Juventude nos pênaltis, em uma partida repleta de polêmicas. Com o técnico interino Leandro Desábato no comando, a equipe precisa encontrar soluções para a defesa, já que Jemerson está suspenso e Rodrigo Ely lesionado.

🟢 Destaques: Cristian Olivera e Villasanti.

Internacional

O Colorado garantiu sua vaga com uma vitória tranquila sobre o Caxias. O técnico Roger Machado tem o time completo e aposta na experiência de Enner Valencia e Alan Patrick para tentar quebrar o jejum e conquistar o título estadual após quatro anos.

🟢 Destaques: Alan Patrick e Enner Valencia.

Retrospecto do Gre-Nal no Gauchão

⚔️ 140 jogos no Campeonato Gaúcho

🔴 45 vitórias do Internacional

🔵 43 vitórias do Grêmio

⚖️ 52 empates

Esta será a 39ª final estadual entre os clubes em 104 anos de competição.

Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar e Villasanti; Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Amuzu (Aravena); Braithwaite.

Técnico: Leandro Desábato (interino).

Internacional

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo); Vitinho, Gustavo Prado (Alan Patrick) e Carbonero; Enner Valencia (Borré).

Técnico: Roger Machado.

Expectativa para o clássico

O Grêmio joga em casa e tenta se impor, enquanto o Inter chega motivado para encerrar o jejum no Gauchão. A promessa é de um clássico pegado, com muita rivalidade e equilíbrio.

🔮 Palpite: Grêmio 1×1 Internacional

Fique ligado para acompanhar todos os lances do Gre-Nal 445, o maior clássico do futebol gaúcho!