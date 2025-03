FUNDAC marca presença nas matinês de Carnaval – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba (FUNDAC) marcou presença nas matinês festivas, levando alegria, diversão e conscientização para crianças e adolescentes. Com o compromisso de garantir os direitos e promover o bem-estar dos pequenos, a equipe da FUNDAC participou ativamente das festividades, reforçando a importância da proteção integral da infância e da adolescência.

Além de promover a conscientização, a Fundação criou um espaço especial para estimular a criatividade e o lado lúdico dos participantes. Com muita animação, as crianças e adolescentes presentes tiveram a oportunidade de confeccionar suas próprias máscaras de Carnaval, expressando sua imaginação e se divertindo ao mesmo tempo.

A presidente da FUNDAC, Iris Marins, ressaltou a importância dessa ação: “Iniciativas como essa são fundamentais para fortalecer o desenvolvimento infantil e garantir que os direitos das crianças e adolescentes sejam sempre respeitados e promovidos”, afirmou. “A FUNDAC segue firme em sua missão de criar oportunidades que incentivem o crescimento saudável e a cidadania plena dos pequenos, sempre com foco na proteção e no bem-estar”, completou Iris.