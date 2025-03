Batatais na Bezinha 2025: Fantasma da Mogiana quer surpreender na competição

O Campeonato Paulista Sub-23 – Segunda Divisão, popularmente conhecido como “Bezinha”, já tem seus grupos e confrontos definidos para a edição de 2025. E o Batatais Futebol Clube, tradicional equipe do interior paulista, está no Grupo 2, ao lado de AD Guarulhos, Flamengo de Guarulhos, Independente de Limeira e São Carlos.

A estreia do Fantasma da Mogiana será em casa, no dia 20 de abril, contra a AD Guarulhos. O clube busca um bom desempenho na competição para garantir o acesso à Série A4 do Campeonato Paulista e recuperar o prestígio de tempos melhores no futebol estadual.

O que Batatais tem a ver com Guarulhos na Bezinha 2025?

A cidade de Batatais terá um papel importante na trajetória das equipes de Guarulhos na competição. Tanto AD Guarulhos quanto Flamengo de Guarulhos terão duros confrontos contra o Fantasma, que historicamente é um time forte quando joga no Estádio Dr. Oswaldo Scatena.

AD Guarulhos estreia contra o Batatais, fora de casa, no dia 20 de abril.

Flamengo de Guarulhos enfrenta o Batatais, em Batatais, no dia 15 de junho.

Já no returno, Batatais visita a AD Guarulhos no dia 25 de maio e encara o Flamengo de Guarulhos fora de casa em 11 de maio.

Esses jogos serão decisivos para definir os rumos da tabela, já que apenas os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros avançam à fase seguinte.

Batatais quer o acesso!

O Batatais FC, que já teve passagens pela Série A2 do Paulista, quer usar a Bezinha como trampolim para voltar às divisões superiores. Com um elenco em formação e apostando na força de sua torcida, o clube promete dar trabalho aos adversários e lutar por uma das vagas na Série A4.

A expectativa é de grandes jogos, muita emoção e um Batatais brigando firme para conquistar o tão sonhado acesso!