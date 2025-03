Edital nº 42/2025: Programa PartiuIF seleciona monitores de turma – IFSP

São 132 vagas para atuar em 33 campi do IFSP; inscrições vão até 14 de março

Estão abertas, até 14 de março, as inscrições para o processo seletivo de monitores de turma interessados em atuar no Programa Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades para o acesso de estudantes da rede pública de ensino à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica — PartiuIF.

Podem se candidatar: estudantes, a partir do 4º semestre, dos cursos de Licenciatura presenciais regularmente matriculados nos cursos de graduação de instituições públicas de ensino; estudantes, a partir do 4º semestre, dos cursos de bacharelado e tecnologias presenciais regularmente matriculados nos cursos de graduação de instituições públicas de ensino; estudantes dos cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio presenciais regularmente matriculados no IFSP e estudantes dos cursos técnicos Integrados ao Ensino Médio presenciais regularmente matriculados no IFSP.

O PartiuIF visa não só oferecer aulas e atividades voltadas para a recuperação de aprendizagens de estudantes do nono ano do Ensino Fundamental matriculados em escolas públicas, mas também recompor as habilidades e as competências necessárias para melhorar as oportunidades educacionais de acessar e permanecer no Ensino Médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

No Instituto Federal de São Paulo (IFSP), são ofertadas 132 vagas de monitores distribuídas em 33 campi no estado: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Cubatão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Guarulhos, Hortolândia, Ilha Solteira, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Presidente Epitácio, Piracicaba, Pirituba — São Paulo, Rio Claro, Registro, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba, São Roque, Sertãozinho, Suzano e Votuporanga.

A carga horária de trabalho será de dez horas semanais, compreendendo o período de oito meses. Todos selecionados atuarão no IFSP na condição de bolsistas e receberão o valor fixo de R$700, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (Fadema), também responsável pelo processo seletivo.

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário disponível aqui. A seleção se dará em fase única, por meio de análise dos documentos enviados pelos candidatos.

Todas as informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Edital Fadema nº 42/2025. Leia atentamente todo o edital antes de realizar sua inscrição.

Partiu IF

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em colaboração com Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi), ambas do Ministério da Educação, ofertará 44 turmas do Programa Partiu IF distribuídas no estado de São Paulo. Serão oportunidades destinadas a estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental vindos de escolas públicas, de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos, quilombolas, indígenas ou com deficiência. Os jovens terão aulas e atividades com conteúdos alinhados ao processo seletivo de cursos técnicos articulados ao Ensino Médio das instituições da Rede Federal.

Saiba mais sobre o Partiu IF aqui.