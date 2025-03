Curso de Unhas Artísticas tem vagas preenchidas

O Ceprosom informa que as inscrições para o curso de “Unhas Artísticas com Esmaltação Efeito Gel”- já foram encerradas – todas as vagas foram preenchidas. A atividade é oferecida em parceria com o Senac.

Informações sobre novas turmas e atividades serão divulgadas no canal do Nisp (Núcleo de Inclusão Socioprodutiva) no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VamHf0GIN9isteGu5l3N