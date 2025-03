Coventry City x Stoke City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (08/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Coventry City x Stoke City acontece hoje, HOJE (08) às 12h30 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Coventry ue tentará a vitória em seu território.

EFL Cup

Prévia do Jogo: Coventry City x Stoke City – Campeonato da Championship, 8 de Março de 2025

No próximo sábado, 8 de março de 2025, o Coventry City buscará sua quinta vitória consecutiva ao enfrentar o Stoke City, em um duelo crucial da Championship, no Coventry Building Society Arena, às 12h30 (horário do Reino Unido).

Forma Atual

O Coventry City, agora sob o comando de Frank Lampard, ocupa a 5ª posição na tabela da Championship. Desde que Lampard assumiu o comando no final de novembro, a equipe experimentou uma ascensão significativa, com 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas em 18 jogos. A sequência de vitórias foi impulsionada por um triunfo recente fora de casa contra o Oxford United, onde o Coventry venceu por 3-2, com destaque para o gol de Tatsuhiro Sakamoto.

Por outro lado, o Stoke City, sob o comando de Mark Robins, ocupa uma posição mais difícil, na 20ª colocação. Robins, que treinou o Coventry até o início deste ano, não conseguiu levar os Potters a uma recuperação rápida. A equipe venceu apenas 2 dos últimos 10 jogos na Championship, acumulando 4 empates e 4 derrotas. Nos últimos três jogos, o Stoke não conseguiu somar mais do que um ponto.

Desempenho Recentes:

Coventry City : WLWWWW

: WLWWWW Stoke City: WLWLLD

Expectativas para o Jogo:

O Coventry tem sido uma força dominante, especialmente em casa, e buscará superar seu histórico recente contra o Stoke, que, curiosamente, não vence o Coventry em casa desde janeiro de 2022. Já o Stoke tenta reagir sob a liderança de Robins, mas enfrentará dificuldades, especialmente considerando sua fraca campanha fora de casa.

Notícias de Equipe:

Coventry City : Jack Rudoni, que saiu de campo lesionado no último jogo, será avaliado. Ben Sheaf deve assumir sua posição se necessário. Victor Torp, recuperado de lesão, pode ser uma opção no banco de reservas.

: Jack Rudoni, que saiu de campo lesionado no último jogo, será avaliado. Ben Sheaf deve assumir sua posição se necessário. Victor Torp, recuperado de lesão, pode ser uma opção no banco de reservas. Stoke City: O time pode contar com o retorno de Lynden Gooch, Ben Gibson e Wouter Burger, mas ainda não terá Sol Sidibe, Josh Wilson-Esbrand e Ryan Mmaee. Lewis Baker, que perdeu o último jogo devido a uma doença, pode voltar ao time titular.

Prováveis Escalações:

Coventry City : Dovin; Van Ewijk, Thomas, Kitching, Bidwell; Sheaf, Eccles, Grimes; Sakamoto, Mason-Clark, Simms.

: Dovin; Van Ewijk, Thomas, Kitching, Bidwell; Sheaf, Eccles, Grimes; Sakamoto, Mason-Clark, Simms. Stoke City: Johansson; Tchamadeu, Phillips, Wilmot, Stevens; Pearson, Baker; Koumas, Moran, Bae; Al-Hamadi.

Previsão do Jogo:

Com uma sequência de quatro vitórias consecutivas e uma forma sólida, o Coventry é o favorito para este confronto. Acreditamos que o time de Lampard levará a melhor sobre o Stoke, conseguindo uma vitória apertada por 2-1, especialmente considerando as dificuldades do Stoke em jogos fora de casa.

Coventry City 2-1 Stoke City

O jogo promete ser uma emocionante batalha pela vitória, com o Coventry buscando ampliar sua boa fase e o Stoke tentando se reerguer com a ajuda de seu ex-treinador.

ouvir: FM rural