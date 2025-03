Copenhagen x Chelsea ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (06/03), PALPITES

O jogo entre Copenhagen x Chelsea acontece HOJE (06) às 14h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Previsão do Jogo: Copenhagen x Chelsea – Liga Conferência da UEFA

A busca do Chelsea pela glória na Liga Conferência da UEFA continua nesta quinta-feira, 6 de março de 2025, quando os Blues viajam até o Parken Stadium para enfrentar o time dinamarquês Copenhagen no jogo de ida das oitavas de final.

Desempenho das Equipes

O Copenhagen avançou para esta fase após uma vitória dramática sobre o Heidenheim, da Bundesliga, com um agregado de 4-3. O time dinamarquês, que terminou em 18º na fase de grupos com apenas oito pontos, surpreendeu ao vencer por 3-1 no segundo jogo das oitavas. Já o Chelsea, com desempenho impecável na fase de grupos, conquistou todos os 18 pontos possíveis, vencendo todas as suas partidas.

Copenhagen – Forma e Expectativas

Atualmente, o Copenhagen lidera a Superliga Dinamarquesa com 40 pontos, já se classificando para os playoffs do campeonato nacional. Sob o comando de Jacob Neestrup, o time está em boa forma, com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos. No entanto, o Copenhagen enfrentará um grande desafio ao enfrentar um time de peso como o Chelsea, que tem um histórico recente vitorioso contra eles na Liga dos Campeões de 2011, quando os Blues venceram por 2-0 no agregado das oitavas de final.

Chelsea – Desafios e Oportunidades

O Chelsea, por outro lado, tem uma missão difícil pela frente. Apesar de dominar a fase de grupos da Liga Conferência, a equipe de Enzo Maresca está enfrentando um período de irregularidade. Nos últimos quatro jogos, o Chelsea perdeu três vezes, incluindo uma derrota dolorosa para o Southampton por 4-0. Com uma série de desfalques, incluindo a ausência de jogadores como Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah, Gabriel Slonina, Nicolas Jackson e Noni Madueke, a equipe buscará se reinventar para garantir uma vitória importante fora de casa.

Prováveis Escalações

Copenhagen:

Ramaj; Diks, Pereira, Garananga, Meling; Clem, Froholdt; Gocholeishvili, Elyounoussi, Achouri; Chiakha

Chelsea:

Jorgensen; Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Sancho, Palmer, Nkunku; Neto

Previsão do Jogo

Embora o Copenhagen esteja em boa forma, é difícil imaginar uma vitória contra um Chelsea com tantas opções de qualidade, mesmo em meio a suas dificuldades. Apesar da fraqueza defensiva e da sequência de jogos sem vencer fora de casa, o Chelsea deve ser considerado favorito.

Resultado Previsto: Copenhagen 1-3 Chelsea

Mesmo com os problemas defensivos do Chelsea, a qualidade do elenco, incluindo jogadores como Enzo Fernandez, Christopher Nkunku e Jadon Sancho, deve ser suficiente para garantir uma vitória sólida fora de casa. Portanto, esperamos um triunfo dos visitantes, que podem marcar gols suficientes para levar uma boa vantagem para o jogo de volta em Londres.

