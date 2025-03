Ceprosom abre inscrições para curso gratuito de Unhas Artísticas

O Ceprosom (Centro de Promoção Social Municipal), por meio do Nisp (Núcleo de Inclusão Socioprodutiva), abre nesta quinta-feira (6) inscrições para o curso gratuito “Unhas Artísticas com Esmaltação Efeito Gel”. A atividade é oferecida em parceria com o Senac.

A matrícula pode ser realizada de forma on-line ou presencialmente no Nisp, localizado no NAC (Núcleo de Atendimento ao Cidadão), na Av. Dr. Lauro Corrêa da Silva, 3.800, das 9h às 17h. As inscrições seguem até o preenchimento das 14 vagas disponíveis.

Para matricular-se, é necessário ter, no mínimo, 18 anos, o Ensino Fundamental Completo, conhecimentos mínimos em técnicas de manicure e pedicure e preencher o formulário de inscrição através do link: https://forms.gle/tbbCy6yjruUmAPvw7

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3404-6209 (fixo e WhatsApp) e (19) 3404-6210.

ATIVIDADE

Com carga horária de 21 horas, o curso apresenta o processo de decoração de unhas com técnicas de esmaltação clássica e em gel. Os alunos receberão informações sobre a avaliação de tipos de pele, unhas, acessórios, o uso de cores, precificação do trabalho, dentre outros tópicos.

As aulas serão realizadas na sala de beleza do NAC, nos dias 12, 13, 18, 19, 20, 25 e 26 de março, às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h30 às 11h30.

Para receber notificações sobre novas matrículas, siga o canal do Nisp no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VamHf0GIN9isteGu5l3N