Ceará x América-RN , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (06/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Ceará x América-RN é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 19 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Vozão que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Ceará x América-RN: Onde Assistir

ao Vivo, Horário e Transmissão da Copa do Nordeste 2025

A Copa do Nordeste 2025 segue a todo vapor, e um dos confrontos mais esperados da 5ª rodada será entre Ceará e América-RN. O duelo acontece na quinta-feira, 6 de março, às 19h00 (horário de Brasília), na Arena Castelão, e promete ser decisivo para a classificação das equipes.

Onde Assistir Ceará x América-RN ao Vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida através das seguintes transmissões:

SBT – Exibição de jogos selecionados na TV aberta.

– Exibição de jogos selecionados na TV aberta. ESPN – Transmissão ao vivo pela TV fechada.

– Transmissão ao vivo pela TV fechada. Premiere – Pay-per-view com todas as emoções da Copa do Nordeste.

Panorama da Copa do Nordeste 2025

A competição mantém seu tradicional formato, com 16 equipes divididas em dois grupos. Na fase inicial, cada time enfrenta os adversários da chave oposta, e os quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

Grupos da Copa do Nordeste 2025

Grupo A: Sport, Fortaleza, Vitória, CRB, Ferroviário-CE, Altos-PI, Sousa-PB, Moto Club-MA.

Sport, Fortaleza, Vitória, CRB, Ferroviário-CE, Altos-PI, Sousa-PB, Moto Club-MA. Grupo B: Ceará, Bahia, Sampaio Corrêa, CSA, Náutico, Confiança, Juazeirense, América-RN.

Após a fase de grupos, os confrontos seguem para o mata-mata, com jogos únicos nas quartas e semifinais. A grande final será disputada em dois jogos.

Como Chegam as Equipes?

Ceará

O Ceará vem de um empate por 1 a 1 contra o Confiança, resultado que deixou o time na 5ª posição do Grupo B, com 5 pontos. A equipe precisa vencer para entrar no G-4 e se aproximar da classificação. Jogando em casa, o Vozão espera fazer valer sua força diante da torcida para conquistar os três pontos.

América-RN

O América-RN chega motivado após vencer o Confiança por 2 a 1. Com essa vitória, a equipe potiguar assumiu a 3ª posição do Grupo B, com 7 pontos. O time busca mais um resultado positivo para consolidar sua vaga nas quartas de final e manter a boa fase.

Expectativas para o Jogo

O duelo promete ser equilibrado. O Ceará precisa reagir para não se distanciar da briga pela classificação, enquanto o América-RN quer aproveitar o bom momento para surpreender o adversário fora de casa.

A Arena Castelão deve receber um bom público, e a promessa é de uma partida movimentada, com ambas as equipes buscando o ataque. Para não perder nenhum lance, escolha sua transmissão favorita e acompanhe Ceará x América-RN ao vivo!

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.