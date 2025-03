Carreta oferece exames gratuitos de mamografia e papanicolau em Limeira; agendamentos a partir de amanhã (6)

A Carreta do Hospital de Amor de Barretos estará em Limeira nos dias 17, 18 e 20 de março para oferecer exames gratuitos de mamografia e papanicolau. Ao todo, serão oferecidas 300 vagas, sendo 180 para mamografia (destinadas às mulheres de 40 a 69 anos) e 120 para papanicolau (voltadas às mulheres de 25 a 65 anos).

A iniciativa é resultado de uma parceria com a Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Saúde, com apoio da deputada federal Maria Rosas (Republicanos), através do movimento Mulheres Republicanas, com apoio do vereador Nilton Santos, líder do governo na Câmara.

Os agendamentos podem ser feitos a partir desta quinta-feira (6). Para tanto, basta procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, levando RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço. Os atendimentos ocorrem no Parque Cidade (ao lado da Biblioteca Municipal), das 8h às 16h, com agendamento prévio obrigatório.

O secretário interino de Saúde, Alexandre Ferrari, destacou que a mamografia e o papanicolau permitem a detecção precoce do câncer de mama e do câncer do colo de útero, aumentando as chances de recuperação das pacientes. “Estamos ampliando o acesso aos exames preventivos, promovendo mais saúde e qualidade de vida às mulheres”, afirmou Ferrari.

Serviço:

O que: Carreta de Hospital do Amor de Barretos – Exames gratuitos de mamografia e papanicolau

Quando: 17, 18 e 20 de março, das 8h às 16h

Onde: Parque Cidade

Agendamento: na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, com documentos pessoais e comprovante de endereço