Caminhão itinerante estaciona no Parque Cidade trazendo aulas sobre universo da energia elétrica

O novo caminhão do Projeto Aulas de Energia, unidade móvel educativa da Neoenergia Elektro, estacionou no parque Cidade nesta quarta-feira (5) e fica até o próximo sábado (8). A iniciativa, que tem apoio da Prefeitura de Limeira, estará aberta ao público das 08h às 16h na quinta-feira (6) e sexta-feira (7), e das 08h às 10h no sábado (8).

Segundo a Neoenergia Elektro, o caminhão do projeto Aulas de Energia é adaptado para funcionar como sala de aula e laboratório. A empresa investiu R$ 1,7 milhão na unidade, que traz uma série de interações inovadoras, que unem conhecimento e diversão, como:

Cenografia interna com iluminação cênica e ambientação na temática do projeto;

Maquete de geração manual para demonstração do princípio de geração de energia elétrica;

Bicicleta que transforma energia mecânica em energia elétrica;

Sistema de geração solar com vitrine demonstrativa;

Casa virtual interativa com simulação dos ambientes,

Além de dicas de economia, demonstração do cálculo de consumo, entre outras atividades.