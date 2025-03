Busca ativa para vacinação contra a dengue continua nas escolas

A Secretaria de Saúde de Limeira segue com a ação de busca ativa para vacinar crianças de 10 a 14 anos contra a dengue. Nesta quinta-feira (6), as equipes de saúde estiveram no Centro Infantil Professora Flora de Castro Rodrigues, na região central, para aplicar o imunizante nos alunos que ainda não receberam a vacina. Todas as crianças vacinadas apresentaram a autorização assinada pelos pais ou responsáveis, além da carteira de vacinação, que também é obrigatória.

Nesta sexta-feira (7), a equipe realizará a vacinação no Centro Infantil Professora Jamile Caram de Souza Dias, no Jardim Santa Adélia. Desde o início da ação, em 24 de fevereiro, 72 crianças já foram imunizadas.

A Secretaria reforça que a vacina contra a dengue também está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Aeroporto, Hipólito 1, Graminha, Abílio Pedro, Campo Belo e Cecap.

De acordo com a Divisão de Vigilância Epidemiológica, desde o início do ano, 279 casos de dengue foram confirmados no município e outros 3.996 estão sendo investigados.