Brahian Palácios, especulado no Vasco, nem foi relacionado pelo Galo contra o Manaus

O atacante colombiano Brahian Palacios, atualmente no Atlético-MG, tem sido alvo de especulações sobre uma possível transferência para o Vasco da Gama. As negociações entre os clubes estão em andamento, com um pré-acordo estabelecido para o empréstimo do jogador até dezembro, incluindo opção de compra. citeturn0search1

Recentemente, Palacios não foi relacionado para a partida do Atlético-MG contra o Manaus pela Copa do Brasil. O jogador está em tratamento de uma lesão na coxa esquerda, o que o afastou dos gramados. citeturn0search7 Essa ausência ocorre em meio às negociações de empréstimo com o Vasco, que já encaminhou o acordo pelo atacante. citeturn0search12

A expectativa é que Palacios se apresente ao Vasco após o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, conforme solicitação da diretoria do Galo. citeturn0search3 O atacante de 22 anos chegou ao Atlético-MG em 2024, vindo do Atlético Nacional, e busca mais oportunidades de jogo no clube carioca.

Para conhecer melhor o estilo de jogo de Brahian Palacios, confira o vídeo a seguir com lances do atacante pelo Atlético-MG:

videoLances de Brahian Palacios pelo Atlético-MGturn0search0