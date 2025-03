Borac Banja Luka x Rapid Vienna ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (06/03), PALPITES

O jogo entre Borac Banja Luka x Rapid Vienna acontece HOJE (06) às 14h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Borac Banja Luka x Rapid Vienna: Análise e Prognóstico para a Liga Conferência Europa

Na próxima quinta-feira, 6 de março de 2025, Borac Banja Luka e Rapid Viena se enfrentam no primeiro jogo das oitavas de final da Liga Conferência Europa. A partida acontecerá no Gradski Stadion, em Banja Luka, às 18h (horário de Brasília). Ambas as equipes têm motivos para buscar uma vaga nas semifinais, com um sorteio favorável para ambas as partes.

Borac Banja Luka: Surpresa nas Oitavas de Final

O time bósnio chega a essa fase de maneira surpreendente, após uma campanha modesta na fase de grupos, marcando apenas cinco gols em oito partidas. Apesar disso, a equipe tem mostrado grande solidez defensiva, mantendo quatro jogos sem sofrer gols, sendo três deles consecutivos. Durante a fase de grupos, o Borac Banja Luka conseguiu um empate em casa contra o Panathinaikos (1-1) e venceu o LASK Linz por 2-1, garantindo seu lugar na fase eliminatória.

No confronto anterior, o time conseguiu superar o Olimpija Ljubljana com uma vitória agregada de 1-0, avançando para as oitavas de final. Com isso, o Borac Banja Luka tem mostrado que, embora não seja uma equipe de grande porte na Europa, sabe como se defender bem e explorar as brechas nos adversários.

No campeonato doméstico, a equipe está em uma boa forma, embora tenha ficado a quatro pontos do líder Zrinjski, com um jogo a menos. Desde o retorno da pausa de inverno, estão invictos em cinco jogos, o que pode dar uma boa confiança para enfrentar os austríacos.

Forma do Borac Banja Luka na Liga Conferência Europa:

V, D, L, D, V, D

Rapid Vienna: Foco nas Oitavas de Final

O Rapid Viena também chega às oitavas de final com uma campanha sólida, especialmente após um começo arrasador na fase de grupos, com vitórias sobre Istambul Basaksehir, Noah e Petrocub. O time teve um desempenho impressionante, vencendo o Copenhagen por 3-0 na fase de grupos, o que lhes garantiu o quarto lugar e a classificação para as oitavas.

No entanto, a situação no campeonato austríaco não é tão positiva. O Rapid Viena caiu para a quinta posição na Bundesliga, após uma série de três derrotas consecutivas. Porém, no último jogo, a equipe venceu por 5-1 o Rheindorf Altach, o que lhes deu um alívio na luta pela recuperação no campeonato nacional.

Forma do Rapid Viena na Liga Conferência Europa:

V, V, V, D, L, V

Forma geral do Rapid Viena:

L, W, L, L, W, L

Escalações e Prováveis Times

Borac Banja Luka (provável escalação):

Manojlovic; Kvrzic, Meijers, Carolina, Subic; Nikolov, Ogrinec; Kulasin, Savic, Vukovic; Despotovic.

Rapid Viena (provável escalação):

Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer; Sangare, Grgic; Schaub, Seidl, Jansson; Beljo.

Destaques:

O atacante Djordje Despotovic, com dois gols na competição, deve ser a principal referência ofensiva do Borac Banja Luka.

Dion Beljo, artilheiro do Rapid Viena na fase de grupos, é uma das maiores ameaças da equipe adversária.

Prognóstico

Embora o Borac Banja Luka tenha mostrado uma defesa sólida e um bom momento após o inverno, o Rapid Viena, com mais experiência em competições europeias, deve levar vantagem neste primeiro confronto. A equipe austríaca possui jogadores de qualidade que podem desequilibrar, como Beljo e Jansson. Portanto, nosso palpite é uma vitória apertada do Rapid Viena por 2-1, estabelecendo uma leve vantagem para o jogo de volta.

Palpite: Borac Banja Luka 1-2 Rapid Viena

A partida promete ser emocionante, com o Borac Banja Luka tentando usar sua força defensiva para surpreender os austríacos. Contudo, o time de Viena, com mais recursos e qualidade, deve ser capaz de sair com a vitória.

Este artigo oferece uma análise detalhada da partida entre Borac Banja Luka e Rapid Viena, incluindo prognóstico e informações sobre as equipes. Fique atento aos próximos jogos e às nossas previsões!

