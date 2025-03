Atlético San Luis x Juárez ASSISTIR AO VIVO HOJE (07/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Atlético San Luis x Juárez é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (07) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem San Luis como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Noticias do Campeonato Mexicano

Atlético San Luis e Juárez se enfrentam nesta sexta-feira, 7 de março de 2025, pelo Clausura da Liga MX. O duelo acontece no Estádio Alfonso Lastras Ramírez, às 22h (horário de Brasília), e promete ser um confronto equilibrado entre equipes que buscam subir na tabela.

Momento das Equipes

O Atlético San Luis chega para a partida com um desempenho instável na competição. A equipe tem mostrado dificuldades defensivas, mas conta com jogadores experientes para tentar garantir um bom resultado em casa. O destaque fica para o atacante Leo Bonatini, que pode ser a referência ofensiva do time.

Por outro lado, o Juárez vem tentando se recuperar na competição. A equipe busca melhorar sua eficiência no ataque e aposta na experiência de seus jogadores para surpreender o adversário fora de casa. A defesa, no entanto, tem sido um problema, o que pode ser um fator decisivo para o jogo.

Probabilidades e Palpites

Vitória do Atlético San Luis: 2.07

2.07 Empate: 3.73

3.73 Vitória do Juárez: 3.28

3.28 Mais de 2.5 gols: 1.75

1.75 Menos de 2.5 gols: 2.05

O Atlético San Luis tem um leve favoritismo devido ao fator casa e ao momento irregular do Juárez. No entanto, o histórico recente entre as equipes mostra equilíbrio, o que torna o empate uma possibilidade interessante para apostas. A tendência é um jogo com poucos gols, já que ambas as equipes têm dificuldades ofensivas.

Prováveis Escalações

Atlético San Luis (4-2-3-1)

Goleiro: Andrés Sánchez

Andrés Sánchez Defesa: Román Torres, Eduardo Águila, Julio Domínguez, Aldo Cruz

Román Torres, Eduardo Águila, Julio Domínguez, Aldo Cruz Meio-campo: Rodrigo Dourado, Óscar Macías, Vitinho, Sebastien Salles-Lamonge, Juan Sanabria

Rodrigo Dourado, Óscar Macías, Vitinho, Sebastien Salles-Lamonge, Juan Sanabria Ataque: Leo Bonatini

Juárez (formação a definir)

O time visitante ainda não confirmou sua escalação, mas deve manter uma formação compacta para tentar explorar os contra-ataques.

Onde Assistir Atlético San Luis x Juárez?

A partida será transmitida ao vivo por canais esportivos especializados e plataformas de streaming com direitos sobre a Liga MX.

Conclusão

O Atlético San Luis entra em campo com leve favoritismo, mas o Juárez tem potencial para surpreender se conseguir corrigir seus problemas defensivos. A expectativa é de um jogo equilibrado, com ambas as equipes buscando somar pontos importantes no Clausura da Liga MX.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.