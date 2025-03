Assistência Social informa sobre novo sistema de Cadastro Único – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A partir deste mês de março, a Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Secretaria de Assistência Social, informa que será lançado um novo sistema de cadastro, com o objetivo de aprimorar a qualificação dos dados das famílias, a capacitação e as possibilidades de uso pela gestão.

A base de dados atualmente armazenada na CAIXA será migrada para o Dataprev a partir do dia 20 de março. O novo sistema online, que permitirá inclusões e atualizações, estará disponível para os municípios.

O novo Cadastro Único representa um passo essencial na gestão de políticas públicas em todo o Brasil, oferecendo uma plataforma mais completa, integrada, eficiente e alinhada às necessidades atuais dos municípios. O sistema contará com funcionalidades de entrada e alimentação de dados, capacitação de operadores, gestão de riscos e monitoramento de fraudes.

Durante o período de migração e indisponibilidade da versão V7, as ações de inclusão e atualização cadastral não precisarão ser interrompidas. A partir de 1 de março, estará disponível o aplicativo offline, permitindo que os municípios continuem suas atividades. Caso necessário, também poderão ser utilizados formulários em papel. Após a implantação do novo sistema, o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) será a chave de identificação de todas as pessoas no Cadastro Único. Ou seja, o CPF passará a ser obrigatório para inclusão e atualização cadastral.

Confira o cronograma:

• Semana de 17 de fevereiro: Disponibilização do novo ambiente de capacitação no Portal do Cadastro Único.

• 28 de fevereiro: Disponibilização do Sistema (Versão 7) e do Portal do Cadastro Único para adequação e atualização dos ambientes para o processo de migração.

• 1º de março: Disponibilização do aplicativo de formulários do Cadastro Único de forma offline para dispositivos móveis, como celulares ou tablets.

• Semana de 17 de março: Implantação do novo Sistema de Cadastro Único no Portal do Cadastro Único.