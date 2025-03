Agência Minas Gerais | Sucesso de público, Carnaval em Minas Gerais conquista turistas e movimenta a economia em 2025

Relacionadas



O Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade 2025, promovido pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), se encerra com números expressivos e crescimento em relação ao ano passado. Nos quatro dias da folia, Minas Gerais recebeu 13,2 milhões de foliões, sendo 6 milhões somente em Belo Horizonte. Em 2024, foram 12 milhões de foliões no estado, sendo 5,5 milhões na capital.

Com recorde de público em Belo Horizonte, presença de atrações nacionais e aumento no número de turistas no interior, Minas Gerais cada vez mais se consolida entre os destinos mais relevantes durante a folia no Brasil, oferecendo segurança e atrações para todos os públicos e gerando impacto econômico a partir de um modelo transversal de políticas públicas voltadas para a cultura, o turismo e a proteção do cidadão.

O balanço com os números do carnaval em Minas Gerais foi apresentado pelo governador Romeu Zema, nesta quinta-feira (6/3), no Palácio da Liberdade, com a presença de representantes das Forças de Segurança e das secretarias de Estados envolvidas na organização da festa.

A economia criativa foi um dos grandes motores do evento, impulsionada pelos investimentos públicos e privados, consolidando a geração de emprego e renda como um dos legados. O modelo garantiu que cada setor fosse impactado de forma positiva, fortalecendo desde os pequenos empreendedores até as grandes cadeias produtivas do turismo, comércio e cultura.

Os dados preliminares confirmam um impacto significativo na geração de empregos e no crescimento da economia criativa. Mais de 440 municípios participaram ativamente, integrando-se ao turismo e impulsionando seus setores culturais e de serviços. Estima-se que R$ 5,3 bilhões foram movimentados na economia mineira, gerando impacto expressivo no turismo, hotelaria, gastronomia, transporte e serviços.

Com a criação de empregos temporários, setores como segurança privada, produção cultural, comércio e eventos se fortaleceram e microempreendedores se beneficiaram do alto fluxo de público.

























Para garantir que os investimentos gerassem impactos duradouros para o estado, foram diferentes frentes de atuação do Governo de Minas, como incentivos estaduais via ICMS Cultura, ICMS Turismo e Lei Estadual de Incentivo à Cultura, que permitiram o fortalecimento de blocos, escolas de samba e projetos culturais.

A articulação entre o setor público e privado garantiu um crescimento expressivo na hotelaria, gastronomia e no comércio de microempreendedores. Além disso, grandes marcas e patrocinadores aderiram, ampliando a capacidade de investimentos e fomentando um ciclo virtuoso para a economia mineira.

Hotelaria

A média de ocupação hoteleira em BH chegou a 87,5%, com pico 90,2% no domingo. A média de 2025 na capital é 16 pontos percentuais maior que a de 2024, que foi de 71,3%. Muitos turistas optaram pelo Carnaval da Tranquilidade, que incluiu programação em cidades históricas e outros destinos no estado para quem prefere relaxar ou aproveitar o contato com a natureza.

No interior, em 2025, diversas regiões turísticas, como o Mar de Minas (Capitólio e Furnas) e Caparaó Mineiro registraram 100% de ocupação hoteleira. Regiões como Mantiqueira de Minas, Santana dos Montes e Serra da Moeda alcançaram 90% de ocupação.

Com os resultados positivos, o modelo do Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade, promovido pelo Governo de Minas, segue como referência para os próximos anos, consolidando-se como um evento sustentável, seguro e economicamente viável.

























Carnaval da Mobilidade

Para ajudar no deslocamento dos foliões tanto na capital quanto no interior, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) lançou a página Carnaval da Mobilidade, com informações sobre as estradas e transporte público nesse período.

Em relação às chegadas e partidas no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), em Belo Horizonte, foram 148.256 passageiros entre os dias 27/2 e 4/3. O maior fluxo ocorreu no dia 28/2, com 40.795 pessoas. Em 2024, no mesmo período de seis dias (quinta a terça), foram registrados 137.760 passageiros, entre embarques e desembarques. Dessa forma, a Rodoviária de BH registrou um movimento 7,6% maior em 2025.

Pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, foram registrados 190 mil passageiros passando pelos terminais, sendo 7,5 mil advindos de voos internacionais. Já a respeito da utilização do metrô, entre sexta-feira (1/3) e a terça-feira de Carnaval (4/3), cerca de 400 mil pessoas embarcaram na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O índice é idêntico ao de 2024.

Sobre o transporte metropolitano, o pico de demanda ocorreu no sábado, assim como em 2024, segundo a Seinfra, quando 195.690 passageiros foram atendidos pelos ônibus que ligam a capital mineira aos municípios vizinhos. Em 2024, nos ônibus metropolitanos, 678.625 passageiros embarcaram e desembarcaram nos quatro dias de Carnaval. Em 2025, foram 579.960 passageiros. A redução está relacionada a fatores como a descentralização da folia.

Para garantir a segurança dos passageiros e a fluidez do trânsito, também foram realizadas diversas operações pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e outros órgãos, contemplando desde a fiscalização contra o transporte clandestino, passando por operações de restrição e monitoramento e blitze educativas.

Via das Artes e Palácio do Samba

A Via das Artes foi a grande novidade do Carnaval multicultural de BH. Circo, dança, música, poesia, artes visuais e tecnologia se encontram na folia da capital mineira. Além dos 23 blocos que desfilaram nas avenidas sonorizadas (Andradas, Amazonas e Brasil), o projeto uniu diversas expressões artísticas e trouxe o ineditismo das programações noturnas e da madrugada, como a Virada Eletrônica, que chegou a reunir 10 mil pessoas, Alvorada Poética e o Quarteirão Eletrônico.

























A segunda edição do Palácio do Samba transformou novamente o Palácio da Liberdade, em BH, na casa da Velha Guarda do samba mineiro, onde promoveu o diálogo entre as novas gerações e reuniu cerca de 15 mil pessoas de todas as idades durante o Carnaval. Além disso, o projeto contou com programação infantil e mostra de cinema em homenagem a nomes do samba de Minas Gerais.

O Atrium da Liberdade se consolidou como opção de tranquilidade e lazer também na Praça da Liberdade. Neste ano, o espaço contou com áreas de descanso e hidratação, equipadas com duchas refrescantes e mobiliário confortável, distribuição de água, aulas de alongamento, espaço kids, Kombi DJ com repertório musical temático, sessões de massoterapia, lounge e oficinas de maquiagem e customização de abadás.

Proteção às mulheres

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) implementou um conjunto de ações para garantir a tranquilidade das mulheres e prevenir a violência durante o Carnaval da Liberdade 2025. Com iniciativas inovadoras, o Governo de Minas fortaleceu redes de apoio e prevenção nos principais pontos de folia do estado.

Na Praça Sete e na Savassi, duas unidades móveis de atendimento ofereceram suporte a mulheres em situação de violência entre os dias 1 e 4/3. As unidades móveis, fruto da parceria entre Sedese, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), contaram com equipes multidisciplinares compostas por aproximadamente seis profissionais em cada van, incluindo promotores de Justiça, defensores públicos, policiais civis e especialistas do Centro Risoleta Neves de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência (Cerna).

























Já aplicado em bares, restaurantes, casas noturnas e grandes eventos, como festivais e jogos de futebol, o Protocolo Fale Agora foi adaptado para o Carnaval, incluindo a capacitação de blocos e foliões em Belo Horizonte. No total, 460 blocos de 16 municípios foram capacitados, ampliando a conscientização e preparando a população para agir diante de situações de violência sexual em espaços de lazer e turismo.

Um diferencial desta edição foi a distribuição de pulseiras aos participantes capacitados, permitindo a identificação daqueles aptos a prestar um primeiro atendimento às vítimas. Ainda para ampliar a conscientização sobre os direitos das mulheres e canais de denúncia, a Sedese distribuiu quase 300 mil materiais informativos em 49 municípios.