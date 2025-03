Acidente com jogadores do Bragantino deixa um em estado grave

Dois jogadores da equipe sub-20 do Bragantino – Pedro Castro e Pedro Severino – ficaram feridos em um acidente que aconteceu na madrugada desta terça-feira (4) na Rodovia Anhanguera, quando retornavam do período de folga para apresentação no clube paulista.

Em nota, o Bragantino informou que ambos os atletas estavam em um veículo que colidiu com uma carreta. Segundo o clube, nenhum dos jogadores dirigia o veículo no momento do acidente.

O Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, para onde os jogadores foram levados, informou que os atletas chegaram ao pronto-socorro da unidade por volta das 6h17 e foram prontamente atendidos pela equipe médica, seguindo todos os protocolos de emergência estabelecidos.

“Um dos jovens, de 19 anos, chegou em estado crítico, inconsciente, apresentando um trauma grave na cabeça. Devido à severidade do ferimento, o paciente foi imediatamente encaminhado para cirurgia de emergência. O procedimento foi realizado com sucesso, focando no tratamento do traumatismo craniano.”

“Apesar da intervenção cirúrgica, o quadro do paciente permanece extremamente delicado. Ele está atualmente sob cuidados intensivos, com suporte respiratório, e seu estado é considerado gravíssimo pela equipe médica”, destacou o comunicado emitido pelo hospital.

Ainda de acordo com a nota, a família do jogador em estado grave deseja transferir o paciente para outro hospital, mas a transferência só poderá ser realizada com segurança quando o quadro clínico for devidamente estabilizado.

O outro jovem, segundo o hospital, apresentou ferimentos leves, com algumas escoriações pelo corpo.

“Ele está em observação na unidade hospitalar, recebendo os cuidados necessários e passando por exames complementares para garantir que não haja complicações não identificadas inicialmente”.

O jovem de 18 anos teve alta médica às 16h50, no Hospital Municipal Waldemar Tebaldi. Com ferimentos e escoriações leves, o jovem ficou em observação na unidade hospitalar, recebendo os cuidados necessários e exames complementares, até receber a alta médica.

*Texto ampliado às 17h38 para acréscimo de informações