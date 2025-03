21 horas de conteúdo técnico permanecerão disponíveis na plataforma – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Além das palestras e transmissões ao vivo, 13 e-books com o conteúdo do evento permanecerão disponíveis para aprofundamento dos participantes

O Acolhe Saúde 2025, promovido pelo Governo do Estado por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), resultou em 21 horas de conteúdo técnico, 16 palestras on-demand e 13 e-books, que permanecerão disponíveis na plataforma digital. Com o objetivo de fortalecer a gestão do SUS (Sistema Único de Saúde) no estado, a ferramenta permitiu que equipes de todas as regiões de MS acompanhassem as discussões, mesmo à distância.

Com 240 usuários cadastrados e 315 downloads do aplicativo, o evento contou ainda com 665 participantes presenciais – sendo 31 prefeitos, 60 secretários municipais, 14 secretários adjuntos e 560 técnicos – e reforçou o compromisso com a educação contínua e o acesso universal à informação em saúde, proporcionando um importante espaço de aprendizado e troca de experiências para os gestores e técnicos de saúde de MS.

“A tecnologia é essencial para a gestão da saúde pública e o Acolhe Saúde 2025 demonstrou, mais uma vez, o impacto positivo das ferramentas digitais nessa área. A plataforma foi disponibilizada para garantir acesso contínuo ao conhecimento, permitindo que profissionais de saúde de todo o estado acompanhassem as palestras e atualizações de maneira prática e eficiente. Nosso objetivo foi simplificar o acesso à informação, melhorar a gestão e fortalecer a colaboração entre os municípios, promovendo uma saúde pública mais inovadora e eficaz. E esse conhecimento seguirá à disposição das equipes de todo o Estado”, afirma Marcos Espíndola, Coordenador de Tecnologia da Informação da SES.

Acessos

Além das palestras, os três dias de discussão sobre temas como gestão de contratos, auditoria como instrumento de governança e redes de atenção à saúde, resultaram em 13 e-books, permitindo aos participantes acessar o material a qualquer momento, reforçando a importância da educação contínua para a gestão da saúde pública.

A plataforma digital registrou 240 usuários cadastrados e, durante o evento, houve 36 horas e 20 minutos de conteúdo assistido on-demand. Os 315 downloads do aplicativo em Android e IOS, além das 853 notificações enviadas, demonstram o crescente interesse pelo conhecimento compartilhado.

A transmissão também foi uma oportunidade única para os novos secretários municipais de saúde, que participaram das atividades de orientação e atualização sobre as melhores práticas para gestão local de saúde. Para a SES, a estrutura foi montada com foco na importância de garantir que o conhecimento gerado ultrapassasse as fronteiras do Centro de Convenções, possibilitando que profissionais de todo o estado tivessem acesso às discussões.

Embora o evento tenha terminado, a plataforma continuará oferecendo acesso ao conteúdo, permitindo que todos os interessados sigam se atualizando sobre as melhores práticas e avanços na área da saúde pública. O Acolhe Saúde 2025 reafirma o compromisso do governo estadual e municipais com a qualificação contínua dos profissionais de saúde, garantindo que todos façam parte dessa construção do futuro da saúde em MS.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Kamilla Ratier e Divulgação SES