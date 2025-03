Visita multidisciplinar reduz mortalidade e tempo de internação na UTI pediátrica do HMV

O Hospital Municipal Infantil do Valentina (HMV) tem apresentado resultados significativos com a implementação da visita multidisciplinar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica. Utilizado no serviço há pouco mais de dois anos, este modelo de visita busca aprimorar a qualidade da assistência oferecida aos pacientes.

A visita multidisciplinar envolve uma equipe diversa de profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontólogos, farmacêuticos clínicos, psicólogos e assistentes sociais. Diariamente, a equipe percorre leito a leito da UTI pediátrica para avaliar o quadro clínico de cada paciente.

De acordo com o médico pediatra Roberto Leitão, diretor-técnico do HMV e coordenador das visitas multidisciplinares, esse formato permite que todos os envolvidos na assistência opinem, garantindo que as decisões clínicas sejam tomadas de forma integrada, levando em consideração não apenas o ponto de vista médico, mas também os relatos técnicos dos demais profissionais.

“O grande diferencial desse tipo de visita é que muitas condutas são ajustadas durante o tratamento com base nessa troca multiprofissional, o que enriquece a abordagem terapêutica e impacta diretamente nos resultados, com um giro de leitos mais eficiente, além da redução nos índices de infecção hospitalar e mortalidade”, explicou o diretor-técnico do HMV.

Entre os diversos benefícios para o paciente, esse formato de visita numa UTI pediátrica proporciona melhor planejamento do tratamento, comunicação e coordenação entre os diferentes profissionais, redução de erros, melhorias na qualidade do atendimento, redução no tempo de internação, redução da taxa de mortalidade e também maior satisfação dos pais da criança.

Resultados – No ano de 2021, antes da implementação da visita multidisciplinar, a taxa de mortalidade da UTI pediátrica foi de 18%, enquanto em 2024, a média anual de mortalidade caiu para 8%. Os resultados também têm sido positivos quando se trata do tempo de internação. Em 2021, a média do tempo de ocupação de um paciente na UTI do HMV era de 54 dias, enquanto em 2024, a média foi reduzida para 37 dias. Ou seja, agora os pacientes passam menos tempo internados.

Para a diretora-geral do HMV, Tânia Menezes, a visita multidisciplinar é uma ferramenta fundamental para garantir um cuidado de qualidade com segurança na assistência aos pacientes pediátricos em estado grave. “Ao reunir diferentes especialidades e conhecimentos, essa abordagem permite um tratamento mais completo, individualizado e eficaz, contribuindo para a recuperação da criança e para o bem-estar de sua família”, destacou.

Serviço – O HMV é referência no atendimento infantil, recebendo casos clínicos, assim como urgência e emergência pediátrica. O hospital é uma unidade de ‘porta aberta’, atendendo desde recém-nascidos a adolescentes de até 17 anos e conta com serviços de pronto atendimento, equipes de imagem, bloco cirúrgico para pequenas e médias cirurgias, além de ambulatórios que atendem casos nas especialidades de otorrinolaringologia, cirurgia pediátrica, dermatologia, anestesiologia, neurologia e endocrinologia. A unidade hospitalar está localizada na Avenida Mariângela Lucena Peixoto, número 274, no bairro Valentina Figueiredo.