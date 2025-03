Último dia de desfiles na Sapucaí fecha o Grupo Especial de 2025 com muita emoção – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Paraíso do Tuiuti – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso do Tuiuti, Acadêmicos do Grande Rio e Portela fecharam os três dias de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí!

A Mocidade propôs uma viagem no tempo para refletir sobre o futuro da humanidade, a Tuiuti contou a história de Xica Manicongo, considerada a primeira travesti do Brasil. A escola teve que acelerar o desfile e saiu da avenida aos pontuais 80 minutos. O abre-alas teve problemas para manobrar na entrada da Sapucaí, causando um grande prejuízo na evolução e harmonia, com muitos buracos.

A Grande Rio falou sobre a cultura paraense para contar uma história de encanto e fé, marcado pela despedida da sua rainha de bateria Paolla Oliveira. A Portela fechou a noite homenageando e emocionando com um dos maiores artistas da música brasileira, o cantor Milton Nascimento. No desfile, uma procissão parte do subúrbio carioca, Oswaldo Cruz, onde a escola nasceu em direção a Três Pontas (MG), onde o compositor foi criado. Para finalizar a noite na Sapucaí, teve Moacyr Luz e Samba do Trabalhador.

Na última noite de desfiles da Série Prata, na Intendente Magalhães, o maior carnaval popular da cidade, mais 10 escolas se apresentaram e deixaram a disputa pela vaga na Sapucaí ainda mais acirrada.

No Terreirão do Samba, a terça-feira de Carnaval foi embalada com os shows do Dilsinho, Suel, Pagode do Adame, Matheus Santos e DJ da FM O Dia, levando muito samba e pagode para o público.

Além dos palcos oficiais da folia, a festa dos blocos, que já estão colorindo as ruas desde as semanas de pré-Carnaval, segue a pleno vapor, tomando conta da cidade. Foram 54 blocos nesta terça-feira.

A terça-feira de Carnaval teve como destaque o Fervo da Lud, megabloco da cantora Ludmilla, que arrastou 750 mil pessoas pela Primeiro de Março. Além disso, a Orquestra Voadora agitou o Aterro do Flamengo, o Clube do Samba com Diogo Nogueira levou muita música e alegria para a orla de Copacabana e o tradicional, Vagalume, O Verde, fez a festa no Jardim Botânico.

São 243 blocos até a quarta-feira de Cinzas. E outros 38 no final de semana após o carnaval.

No Centro, o tradicional baile da Cinelândia e o cortejo dos blocos de embalo e de enredo completam a programação. Então é hora de escolher o seu festejo, vestir a melhor fantasia e aproveitar a folia!

ORDEM PÚBLICA E GUARDA MUNICIPAL

Na última noite de desfiles na Sapucaí, agentes da GM aplicam 135 multas por estacionamento irregular

Dois suspeitos de furto foram detidos durante desfile de bloco na Praça Tiradentes

Nesta terça-feira, dia 04 de março, a Secretaria de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) realizaram ações de ordenamento, fiscalização e controle de trânsito em toda a cidade, com foco nas zonas Sul e Central — regiões que concentram o maior número de blocos de rua — além do Sambódromo, para garantir o cumprimento das normas durante os desfiles das escolas de samba.

Durante as operações, agentes da SEOP apreenderam centenas de produtos irregulares, como bebidas diversas e garrafas de vidro, cuja venda é proibida por questões de segurança, cigarros eletrônicos, grandes estruturas e perfurocortantes.

Nas fiscalizações de trânsito foram aplicadas 144 autuações, além de 39 remoções e 135 multas por estacionamento irregular.

Nas fiscalizações de táxis, os agentes aplicaram 106 multas por infrações diversas e lacrou um veículo por cobrança irregular “no tiro”.

Ocorrências Guarda Municipal

Durante patrulhamento preventivo da GM-Rio no desfile do bloco “Enxota que eu Vou”, na Praça Tiradentes, na terça-feira (4/03), guardas dos Grupamentos Tático Móvel (GTM) e de Operações Especiais (GOE) conduziram dois suspeitos de furto para delegacia após denúncia de uma foliã, que foi vítima do crime.

Os suspeitos estavam em grupo de cerca de 20 pessoas, que reagiram à abordagem dos guardas lançando pedras e utilizando barras de ferro. Os agentes usaram instrumentos de menor potencial ofensivo para conter o tumulto e conduziram os suspeitos para a 5ª DP (Centro). Com eles, foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$100,00.

Mais tarde, guardas municipais da Ronda Maria da Penha detiveram uma mulher no Sambódromo, por estar mordendo pessoas em um camarote no setor cinco. A equipe foi acionada por um segurança no local. A mulher apresentava sinais de embriaguez e resistiu muito à abordagem, tentando inclusive morder os próprios GMs. Neste momento, a ocorrência segue em registro na DP.

Essa foi a terceira prisão feita pelas equipes da Ronda Maria da Penha da GM-Rio no Sambódromo. Os demais casos foram de flagrantes de violência contra a mulher, na sexta-feira (28/02) e na segunda-feira, dia 02.

As equipes da Ronda Maria da Penha estão atuando tanto no Sambódromo quanto nos desfiles dos grandes blocos para coibir flagrantes de violência contra a mulher e também para conscientizar e prevenir esse tipo de violência durante a folia.

Balanço parcial do carnaval

Ao longo do carnaval (28/02 a 04/03) foram apreendidos mais de dois mil itens irregulares, incluindo bebidas diversas e garrafas de vidro, cuja venda é proibida por questões de segurança. Além disso, foram retidos objetos e estruturas, como carrinhos de carga e um triciclo. Duas credenciais e coletes de ambulantes foram apreendidos por estarem sendo usados indevidamente por terceiros não autorizados.

Fiscalização de trânsito

Entre sexta e terça-feira, agentes da SEOP e da GM-Rio aplicaram cerca de 1.800 multas por infrações diversas. Na fiscalização estacionamento irregular foram realizadas 272 remoções e 826 autuações.

METRÔ

Em cinco dias de folia, MetrôRio registra 3 milhões de embarques

Com sistema funcionando 24 horas, sábado foi o dia com maior número de passageiros

O MetrôRio registrou cerca de 3 milhões de embarques de passageiros durante os cinco dias de operação especial de carnaval, com funcionamento 24 horas do sistema. Entre sexta-feira (28/02) e terça-feira (4/03), as estações de maior movimento durante a folia foram a Carioca/Centro (222 mil embarques), Central do Brasil/Centro (206 mil embarques), Botafogo (188 mil embarques), General Osório/Ipanema (171 mil embarques) e Pavuna (159 mil embarques). Já o dia de maior movimentação de passageiros foi o sábado (01/03), com mais de 653 mil embarques em todo o sistema metroviário.

O pagamento por método NFC (Near Field Communication), por sua vez, teve registro de 730 mil embarques durante todo o período de folia. O número de uso da tecnologia por aproximação, representa 26% dos passageiros pagantes, superando o registro de pagamento com cartão unitário (13%). O recorde de pagamento por aproximação este ano foi no domingo (02/03), com 191 mil embarques realizados.

Neste fim de semana, o MetrôRio volta a funcionar em esquema especial para atender aos clientes que vão assistir ou participar do Desfile das Campeãs na Sapucaí. O serviço metroviário retoma a operação 24 horas a partir das 5h de sábado (8/03) até 23h de domingo (9/03).

SAÚDE

Postos da SMS atendem 545 pessoas na quinta noite de desfiles na Sapucaí

Maior parte dos pacientes apresentava traumas por quedas, contusões, mal-estar e pico de pressão

Na terceira e última noite de desfiles do Grupo Especial, das 19h do dia 4 até as 6h do dia 5 de março, os seis postos médicos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) no sambódromo atenderam 545 pessoas. Trinta e quatro pacientes precisaram de cuidados mais complexos e foram transferidos para os hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto e para os Centros de Emergência Regional do Centro e do Leblon.

No total das cinco noites de desfiles (incluindo duas da Série Ouro), a SMS registrou 2.135 atendimentos e 145 remoções. A maior parte dos pacientes apresentava traumas por quedas, contusões, cortes, entorses, intoxicação exógena por bebida alcoólica em excesso, mal-estar e pico de pressão devido ao esforço do desfile, descompensação de alguma doença crônica pré-existente.

No sambódromo, a estrutura especial da SMS disponibilizou durante os cindo dias de desfiles 32 leitos, sendo sete de suporte avançado, e 12 poltronas de hidratação, distribuídos entre os seis postos. Foram 200 profissionais e 16 ambulâncias com suporte avançado (UTI móvel). Os postos voltam a funcionar na próxima sexta-feira, para apresentação das escolas mirins, e no sábado, para o desfile das campeãs.

A SMS tem expertise de mais de três décadas no atendimento a grandes eventos e a ocorrências com múltiplas vítimas. A rede hospitalar é preparada para dar suporte à estrutura montada no sambódromo. As unidades de urgência e emergência recebem reforço nos plantões para receber pacientes dos postos pré-hospitalares quando preciso.

Vigilância em saúde

Com o objetivo de detectar possíveis eventos de relevância para saúde pública, a Superintendência de Vigilância em Saúde segue atuando no sambódromo com uma equipe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS-Rio) monitorando os atendimentos nos postos médicos. Nos cinco dias de desfiles, foram identificadas 141 ocorrências de notificação compulsória, porém sem registro de doenças ou agravos de interesse epidemiológico.

Ações da Vigilância Sanitária

As equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e Inspeção Agropecuária (Ivisa-Rio) fizeram, na noite de terça-feira, 53 visitas a serviços de alimentação, postos de atendimento médico, ambulâncias, estandes e instalações no Sambódromo. Vinte e uma amostras de alimentos foram coletadas para análise pelo Laboratório Municipal de Saúde Pública (LASP) na terceira noite de desfiles do Grupo Especial.

COMLURB

Carnaval 2025: Comlurb recolhe 75 toneladas de resíduos após terceira e última noite de desfiles do Grupo Especial

A última noite de blocos gerou 93,3 toneladas removidas das ruas

A terceira noite dos desfiles das grandes escolas de samba do Carnaval Carioca, nesta terça-feira (04/03) no Sambódromo, gerou 75 toneladas de resíduos, com 47,3 toneladas na área interna, sendo 7,8 toneladas de materiais potencialmente recicláveis. Na parte externa e no entorno, foram recolhidas 19,8 toneladas de lixo. A limpeza da Passarela do Samba é finalizada com a lavagem, que com essência de lavanda dá um toque especial no serviço.

Já os blocos de rua que saíram na terça-feira somaram 85,3 toneladas de resíduos, com destaque para o bloco Vagalume O Verde, que gerou 10 toneladas, o bloco Banda de Ipanema, com 6,4 toneladas, e o bloco Fervo da Lud, com 6,3 toneladas.

Os desfiles na Intendente Magalhães e na Avenida Chile e os bailes populares nos bairros geraram 98,4 toneladas de resíduos ao longo da terça-feira.

A Comlurb mobilizou cerca de 8.500 garis durante o Carnaval, trabalhando em todos os pontos de festa, como o Sambódromo, blocos de rua, Intendente Magalhães e bailes populares. A limpeza está sendo realizada com mais de 200 veículos motorizados e com a disponibilização de aproximadamente 12.500 contêineres de 240 litros e de grande capacidade, com 1.200 litros, para que os foliões possam descartar corretamente seus resíduos.

A megaoperação de limpeza da Comlurb acontece antes, durante e após os desfiles das escolas de samba e blocos, abrangendo as vias principais e ruas adjacentes, com serviços de varrição mecanizada, lavagem, esvaziamento de papeleiras e contêineres, além da remoção de resíduos. Para garantir a limpeza dos ambientes, a Companhia contou com 20 mil litros de sabão e 5 mil litros de essência de eucalipto, mais que o dobro da quantidade utilizada no ano passado. Esses produtos são aplicados após a limpeza hidráulica e nos pulverizadores, especialmente nas áreas de banheiros químicos, proporcionando um ambiente mais agradável para os foliões.

A Comlurb também realiza a limpeza dos dois postos médicos instalados nas áreas de desfile dos megablocos, no Centro, e dos quatro postos médicos do Sambódromo. Cada posto de saúde conta com dois garis dedicados à limpeza.

CONSERVAÇÃO

Equipes perfumam a Sapucaí e mantém as galerias de escoamento limpas

Durante os desfiles, os ralos da Passarela do Samba recebem desodorizadores

A Coordenadoria Geral de Operações Especiais, da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, em parceria com a Comlurb, aplicou essência aromatizante de lavanda nos ralos da Marques de Sapucaí, após a passagem de cada escola, durante o último dia de desfiles do Grupo. A ação acontecerá também no Sábado das Campeãs.

Após mais uma noite, a equipe limpou os 46 ralos, desobstruiu os ramais do Sambódromo.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Equipes distribuem 962 pulseiras de identificação

Na Sapucaí, 162 pulseiras foram entregues a crianças e adolescentes

Na terça-feira (04/03), 962 crianças e adolescentes receberam pulseiras de identificação da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) em diferentes pontos da cidade.

Marquês de Sapucaí – 162 pulseiras

Av. Intendente Magalhães (blocos de enredo) – 550 pulseiras

Saída do Metrô na Praça General Osório – 170 pulseiras

Parque Realengo Susana Naspolini – 80 pulseiras

Além disso, 22 crianças, filhos de ambulantes, foram acolhidas no Espaço de Convivência, no EDI Rachel de Queiroz, vizinho ao Sambódromo. Nos demais locais, não houve adesão ao serviço.

A SMAS segue atuando no Carnaval com a campanha “Respeite o meu samba, a infância e os nossos direitos: proteção é o bloco de geral”. Na sexta-feira, as equipes estarão novamente na Sapucaí para garantir a segurança das crianças e adolescentes durante os desfiles das escolas mirins. No fim de semana, será a vez do Desfile das Campeãs e dos blocos.

DEFESA DO CONSUMIDOR

Procon Carioca faz 81 fiscalizações em cinco dias de desfiles na Sapucaí

Na última noite de apresentações, fiscais circularam pela Sapucaí com o intuito de tirarem dúvidas do público e evitarem qualquer tipo de intercorrência.

No último dia de desfile do Grupo Especial do Carnaval do Rio, na terça-feira (4), os fiscais da Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor, através do Procon Carioca, circularam pela Sapucaí com o intuito de auxiliarem o público e evitarem qualquer intercorrência que envolvesse o Código de Defesa do Consumidor. Nenhum problema foi registrado.

Nos cinco dias de desfiles, a equipe realizou 81 fiscalizações em vários estabelecimentos. Em alguns deles, os fiscais retornaram mais de uma vez para averiguar se as orientações para adequações tinham sido seguidas. Todos os problemas foram solucionados.

Entre os principais problemas encontrados nesses dias estão: falta de preço nos produtos, Código de Defesa do Consumidor, alvará de autorização transitória, licenciamento sanitário, certificados (dedetização, potabilidade da água, aprovação do Corpo de Bombeiros) e a não abertura das portas do camarote no horário marcado.

Fiscalizações

28/02 (sexta) – 23

01/03 (sábado) – 31

02/03 (domingo) – 21

03/03 (segunda) – 06

04/03 (terça) – ação para tirar dúvidas do público e evitar intercorrências

MULHERES

Agentes realizaram dez atendimentos a mulheres durante o carnaval

Equipes estiveram nos desfiles da Sapucaí e da Intendente, além dos principais blocos da cidade

Equipes da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e Cuidados da Prefeitura do Rio estiveram presentes na última noite de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, na terça-feira (4/03). As profissionais também estiveram nos principais blocos e pontos da folia no Rio e retornarão à Estrada Intendente Magalhães (dias 7 e 8) e ao Desfile das Campeãs (8), na Sapucaí. O objetivo da campanha Carnaval mais Seguro para as Mulheres é apoiar foliãs, turistas e trabalhadoras, além de promover conscientização sobre o combate à violência e à importunação sexual. A secretaria triplicou o número de profissionais especializadas para oferecer acolhimento e suporte imediato às mulheres em casos de assédio ou de violência e também encaminhamento de maneira emergencial, por meio de uma parceria com a L’Oréal Paris. Ano passado, eram 88 mobilizadoras; este ano, são 270.

MEIO AMBIENTE

Folia Verde: sustentabilidade brilha em última noite de Desfiles do Grupo Especial

Equipes recolheram 32 toneladas de materiais recicláveis durante todo o carnaval

Na terceira e última noite de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, a ampanha Folia Verde, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (SMAC), continuou sendo um verdadeiro espetáculo à parte, garantindo a coleta seletiva de resíduos e a conscientização ambiental dos foliões.

Enquanto as escolas de samba encantavam o público com suas apresentações, equipes da SMAC trabalhavam nos bastidores, recolhendo e separando os resíduos gerados. A mesma ação se repetiu nos blocos de rua, que também receberam a atenção da campanha.

Um dos momentos marcantes da noite foi a entrega do Selo Carioca Folia Verde para dois blocos que se destacaram por suas práticas sustentáveis: a Orquestra Voadora e o Sereias da Guanabara, além do megabloco Fervo da Lud. O reconhecimento é um incentivo para que mais grupos adotem medidas que minimizem o impacto ambiental do Carnaval.

Os números da coleta de resíduos impressionam: somando Sapucaí, blocos de rua e Intendente Magalhães, foram recolhidas 32 toneladas de materiais recicláveis, demonstrando o engajamento dos foliões com a causa ambiental.

A campanha Folia Verde continua em ação durante a apuração das notas que acontece nesta quarta-feira na Cidade do Samba, marcando presença também no desfile Mirim e no tradicional Sábado das Campeãs. Além disso, mais blocos de rua receberão a visita da campanha no último fim de semana de Carnaval, reforçando o compromisso da SMAC com a sustentabilidade em todos os momentos da folia.

PROGRAMAÇÃO

QUARTA-FEIRA (05/3)

Apuração do Grupo Especial

Chegou a hora de ver qual das doze escolas do Grupo Especial vai se consagrar campeã do Carnaval 2025! As seis primeiras colocadas desfilam no sábado (08/03) no Desfile das Campeãs, a partir das 22h, e a última colocada vai para a Série Ouro em 2026.

APURAÇÃO A PARTIR DAS 16H

Unidos de Padre Miguel

Imperatriz Leopoldinense

Viradouro

Mangueira

Unidos da Tijuca

Beija-Flor

Salgueiro

Vila Isabel

Mocidade

Paraíso do Tuiuti

Grande Rio

Portela

QUINTA-FEIRA (06/03)

Apuração da Série Ouro

Chegou a hora de ver quem vai subir para a elite do Carnaval em 2026!

Botafogo Samba Clube

Arranco do Engenho de Dentro

Inocentes de Belford Roxo

Unidos da Ponte

Estácio de Sá

União de Maricá

Em Cima da Hora

União da Ilha

Grêmio Recreativo Escola de Samba Tradição

Acari

Vigário Geral

Unidos de Bangu

Porto da Pedra

São Clemente

Niterói

Império Serrano

SEXTA-FEIRA (07/3)

Chegou a vez dos pequenos na Marquês de Sapucaí!

Desfile das Mirins:

Desfile da Corte Mirim do Carnaval

16h30 – Netinhos do Tuiuti

17h – Pimpolhos da Grande Rio

17h30 – Inocentes da Caprichosos

18h – Infantes do Lins

18h30 – Golfinhos do Rio de Janeiro

19h – Corações Unidos do Ciep

19h30 – Herdeiros da Vila

20h – Tijuquinha do Borel

20h30 – Aprendizes do Salgueiro

21h – Vila Kennedy

21h30 – Virando Esperança

22h – Estrelinha da Mocidade

22h30 – Nova Geração do Estácio

23h – Império do Futuro

23h30 – Filhos da Águia

0h – Mangueira do Amanhã

0h30 – Petizes Penha

1h – Miúda da Cabuçu

Terreirão do Samba

A programação de shows do Terreirão do Samba não deixa ninguém parado. O público vai poder curtir shows de ícones do samba, além de destaques da nova geração! Tudo isso a preço popular: R$ 20 (meia-entrada ou entrada solidária, com 1kg de alimento não perecível)

Os portões da casa mais democrática e icônica do samba abrem sempre às 20h. Para facilitar, o folião pode antecipar a compra do seu ingresso pela plataforma: www.bilheteriadigital.com.br, mas se preferir pode comprar na hora também. Horário de funcionamento da bilheteria do Terreirão: a partir do dia 20/02, das 12h às 19h, e nos dias de eventos, das 17h às 3h.

Sexta-feira | 07/03

20h – 20h30 – DJ FM O Dia

20h30 – 22h30 – Roda de Samba Família Diniz

22h – 23h – Intimistas

23h30 – 0h40 – Feyjão

01h10 – 2h20 – Pique Novo

02h50 – 4h20 – Belo

04h20 – 5h – DJ FM O Dia

Sábado | 08/03

20h – 22h – DJ FM O Dia

22h – 23h – Leandro Sapucahy

23h30 – 0h40 – Bom Gosto

1h10 – 2h20 – Vitinho

2h50 – 4h – Di Propósito

4h – 5h – DJ FM O Dia

SERVIÇO:

Terreirão do Samba

Local: Rua Benedito Hipólito 66, Praça Onze

Ingressos: a partir de R$ 20, à venda pelo site e www.bilheteriadigital.com.br e na Bilheteria do Terreirão

Intendente Magalhães

A cidade é folia por todos os cantos, dos blocos de rua aos desfiles no Sambódromo. A festa não para! E, fugindo dos roteiros tradicionais, o Carnaval carioca ganha reforço com uma programação variada pela Zona Norte, na conhecida Intendente Magalhães.

Confira abaixo a ordem dos desfiles da Intendente Magalhães:

Série Bronze: desfiles 7 e 8 de março

Sexta, 7 de março

Avaliação -18h Rosa de Ouro

18h30 – Unidos do Valqueire

Desfiles:

20h – Leão de Quintino

20h40 – Império de Brás de Pina

21h20 – Unidos do Parque Curicica

22h – Lins Imperial

22:40h Unidos da Vila Rica

23h20 – Arame de Ricardo

0h – Unidos de Cosmos

0h40 – Imperadores Rubro Negro

1h20 – Raça Rubro Negra

2h – Acadêmicos Recreio

2h40 – Bangay

Sábado, 8 de março

Avaliação – 18h Mocidade de Inhaúma

18h30 – Unidos de Manguinhos

Desfiles –

20h – Acadêmicos de Jacarepaguá

20h40 – Acadêmicos do Dendê

21h20 – Siri Ramos

22h – Mocidade de Vicente de Carvalho

22h40 – Unidos do Vila Kennedy

23h20 – Gato de Bonsucesso

0h – Força Jovem

00h40 – Império Ricardense

1h20 – Caprichosos de Pilares

2h – Unidos do Cabuçu

2h40 – Acadêmicos do Peixe

Blocos de Rua

Quarta-feira de Cinzas ainda tem blocos pela cidade

O Carnaval acabou? Ainda não! Além do fim de semana pós-Carnaval, ainda temos cinco blocos durante a quarta-feira de Cinzas para quem não quer dar adeus a folia.

Na Zona Norte, Oeste e Centro, teremos os desfiles do Grêmio Recreativo Chave de Ouro, Bloco Carnavalesco Ainda Aguento, Bloco Guri da Merck, Planta na Mente e Cordão do Me Enterra na Quarta.

Serão 243 blocos até a quarta-feira de Cinzas. E outros 38 no final de semana após o carnaval.

PROGRAMAÇÃO

Para ver a programação completa dos blocos, com data, horário e percurso, basta baixar o aplicativo Blocos do Rio 2025, disponível em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. Para mais informações, basta acessar o site carnavalderua.rio, que, além da programação, apresenta notícias, galerias e as informações mais atualizadas do Carnaval de Rua Rio 2025.

App Store: https://apps.apple.com/us/app/blocos-do-rio-2025/id6740534225

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.roadmaps.BlocosRio2025&hl=pt_BR&pli=1

Recomendações Importantes

Use preferencialmente o transporte público (trem ou metrô);

Se for embarcar no Aeroporto Santos Dumont e Rodoviária do Rio procure antecipar a sua chegada;

Evite circular de carro nas regiões por onde vai haver deslocamento de blocos e de carros alegóricos;

Busque rotas alternativas. Há um grande número de interdições pela cidade, com movimentação de carros alegóricos, blocos e cortejos;

Nos dias de Carnaval, a Prefeitura do Rio monitora a concentração de público na região da Lapa, contudo não estão previstas interdições ao tráfego na localidade;

Respeite os locais de proibição de estacionamento e fique atento aos horários de restrição, pois reboques estão circulando pela cidade;

Para garantir a segurança dos foliões, informamos que a travessia deve ser realizada exclusivamente na faixa de pedestres e sempre com atenção redobrada;

É muito importante que sejam respeitadas as orientações dos agentes de trânsito e também de toda a sinalização implantada na área;

Moradores que possuam carro particular e vaga de garagem e que necessitem acessar a região interditada do Sambódromo devem fazê-lo pelo Largo do Estácio, sempre portando comprovante de residência (conta de luz, gás, telefone) em seu nome.