Semil alerta sobre riscos de ISTs no Carnaval e orienta sobre a Profilaxia Pós-Exposição (PEP)

O Serviço Especializado em Moléstias Infectocontagiosas de Limeira (Semil), vinculado à Secretaria de Saúde, alerta para os riscos de exposição às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) durante o Carnaval. A enfermeira e coordenadora do Semil, Melissa Gachet Sugshi, ressalta que o consumo excessivo de álcool durante a festividade pode levar a comportamentos sexuais desprotegidos, abrindo caminho para doenças como HIV, sífilis, gonorreia e clamídia. Para quem se expõe a esses riscos, o Semil oferece um tratamento de emergência: a Profilaxia Pós-Exposição (PEP).

A PEP é uma estratégia de prevenção que envolve o uso de medicamentos antirretrovirais para reduzir as chances de infecção por HIV, após uma possível exposição ao vírus. O tratamento, gratuito e acessível, deve ser iniciado até 72 horas após a exposição. “Quem manteve relação sexual sem preservativo deve procurar imediatamente o Semil para agendar atendimento, pois a rapidez no início do tratamento é fundamental para o sucesso”, destacou Melissa.

Apesar da existência da PEP, a enfermeira reforça que o tratamento não substitui o uso regular de preservativos, que continua sendo a forma mais segura de prevenção. “O PEP é uma medida de emergência, para casos de exposição acidental ou não planejada”, reforça. Além do PEP, o Semil oferece a testagem rápida para diagnósticos de ISTs durante todo o ano. Os atendimentos são realizados na Rua Sergipe, 906, na Vila São Cristovam e podem ser agendados pelo telefone 3442-4796.

Sobre as ISTs

As ISTs, causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, podem ser transmitidas principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas (oral, vaginal ou anal) e de mãe para filho durante a gestação, no parto ou na amamentação. Entre as principais ISTs, destacam-se herpes genital, sífilis, gonorreia, HPV, hepatites virais B e C, e HIV.