Secretaria da Mulher de Sorocaba está de portas abertas para atender as demandas da população – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Secretaria da Mulher (Semul) está de portas abertas para atender as demandas da população de Sorocaba, na Avenida Rodolfo Daffner, 65, ao lado do barracão do Fundo Social de Solidariedade (FSS), no Alto da Boa Vista.

“Eu e minha equipe estamos à disposição para receber, atender e acolher todas as demandas relacionadas às mulheres no município. Nós faremos essa articulação junto às demais secretarias municipais para encontrar a melhor solução para cada demanda, com o intuito de fortalecer ainda mais a rede de apoio da nossa cidade”, destaca a secretária Rosângela Perecini.

A Semul será um ponto de referência para encaminhamentos e apoio de diferentes questões envolvendo as mulheres, como saúde, segurança, empregabilidade, assistência social, entre outras, facilitando a comunicação com as demais secretarias municipais.

Criada pela atual Administração Municipal, a Secretaria da Mulher tem, entre suas competências, desenvolver políticas para promover a equidade de direitos e oportunidades sociais; coordenar programas de prevenção e combate à violência contra a mulher; oferecer suporte psicossocial, jurídico e econômico para mulheres em situação de vulnerabilidade; incentivar a participação feminina em cargos de liderança e política, promovendo a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, igualdade salarial e combate ao assédio, entre outras.

Mais informações sobre a Secretaria da Mulher de Sorocaba podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo e-mail: [email protected].