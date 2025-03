Qual filme vai passar Sexta (07/03) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

COnfira a programação da Globo hoje, 07/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

A programação da TV Globo para esta sexta-feira (7) traz opções para todos os gostos. Na Sessão da Tarde, a comédia nacional “Vai Que Cola – O Filme” promete muitas risadas. Já no Corujão I, os fãs de aventura e fantasia podem curtir “Percy Jackson e o Ladrão de Raios”. Confira mais detalhes sobre os filmes!

Sessão da Tarde – 15h25 (Horário de Brasília)

Vai Que Cola – O Filme (2015)

Título Original: Vai Que Cola – O Filme

Vai Que Cola – O Filme País de Origem: Brasil

Brasil Ano de Produção: 2015

2015 Direção: César Rodrigues

César Rodrigues Elenco: Catarina Abdalla, Paulo Gustavo, Marcus Majella, Emiliano D’Ávila, Cacau Protásio, Fernando Caruso, Fiorella Mattheis, Samantha Schmütz

Catarina Abdalla, Paulo Gustavo, Marcus Majella, Emiliano D’Ávila, Cacau Protásio, Fernando Caruso, Fiorella Mattheis, Samantha Schmütz Gênero: Comédia

Sinopse:

Após cair em um golpe e perder tudo, Valdomiro (Paulo Gustavo) acaba indo morar na pensão da Dona Jô (Catarina Abdalla) no Méier. Mas quando ele consegue recuperar sua cobertura no Leblon, precisa levar junto os excêntricos moradores da pensão. A convivência no bairro nobre do Rio de Janeiro promete confusões hilárias e situações inusitadas.

Motivos para assistir:

✅ Filme leve e divertido, ideal para quem quer dar boas risadas.

✅ Grande elenco com atores de sucesso na comédia brasileira.

✅ Baseado no famoso programa de TV “Vai Que Cola”, um dos maiores sucessos do humor nacional.

Corujão I – 02h15 (Horário de Brasília)

Percy Jackson e o Ladrão de Raios (2009)

Título Original: Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief País de Origem: EUA/Canadá

EUA/Canadá Ano de Produção: 2009

2009 Direção: Chris Columbus

Chris Columbus Elenco: Logan Lerman, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Sean Bean, Melina Kanakaredes, Brandon T. Jackson

Logan Lerman, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Sean Bean, Melina Kanakaredes, Brandon T. Jackson Gênero: Aventura, Fantasia

Sinopse:

Percy Jackson (Logan Lerman) é um adolescente comum até descobrir que é filho do deus grego Poseidon. Quando Zeus acusa Percy de roubar seu relâmpago, ele embarca em uma jornada épica para provar sua inocência e encontrar o verdadeiro ladrão. Pelo caminho, descobre um mundo de mitologia grega que existe nos dias atuais.

Motivos para assistir:

✅ Baseado na famosa série de livros de Rick Riordan, um sucesso mundial.

✅ Aventura cheia de ação, mistério e referências à mitologia grega.

✅ Ótimo filme para quem gosta de histórias de fantasia e heróis.

Prepare a pipoca e aproveite a programação da TV Globo nesta sexta-feira!