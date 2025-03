Qual filme vai passar Quarta (05/03) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 05/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde: “MIB – Homens de Preto” Encanta Gerações

Nesta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, a Sessão da Tarde reserva um verdadeiro clássico para os fãs da ficção científica: “MIB – Homens de Preto”. Lançado originalmente em 1997, o filme, cujo título original é “Men In Black”, continua a surpreender e encantar o público com sua mistura única de ação, humor e elementos extraterrestres.

Dirigido por Barry Sonnenfeld, “MIB – Homens de Preto” apresenta uma trama envolvente que nos transporta para um mundo onde o extraordinário se esconde na rotina do cotidiano. Dois agentes, interpretados magistralmente por Tommy Lee Jones e Will Smith, compõem a dupla dinâmica responsável por manter a paz entre a humanidade e os seres de outros planetas. Esses “homens de preto”, membros de uma organização secreta, trabalham incansavelmente para detectar, monitorar e, quando necessário, neutralizar a presença de alienígenas que se disfarçam no nosso mundo.

O filme, que se destacou desde o seu lançamento, é marcado por cenas de ação intensas, efeitos especiais inovadores para a época e um enredo que mescla com maestria o suspense da ficção científica com momentos de humor irreverente. Além do carisma e da química entre os protagonistas, “MIB – Homens de Preto” também contou com a participação de Linda Fiorentino, que trouxe uma pitada de charme e mistério ao elenco.

A narrativa se desenrola de forma envolvente, revelando aos poucos os segredos de uma organização que, apesar de operar nas sombras, exerce um papel crucial na proteção do planeta contra ameaças intergalácticas. Ao longo do filme, somos convidados a refletir sobre a convivência entre diferentes mundos, a importância da discrição e, sobretudo, o valor da coragem e da amizade em meio a desafios que parecem sair de um roteiro de ficção.

Com sua abordagem inovadora e personagens inesquecíveis, “MIB – Homens de Preto” se consolidou como um dos filmes mais icônicos do gênero. A cada exibição na Sessão da Tarde, o longa não só entretém, mas também inspira novas gerações a imaginar um universo onde o desconhecido se mistura com o familiar, provando que, mesmo décadas após seu lançamento, o filme mantém sua relevância e charme.

Prepare a pipoca, acomode-se e deixe-se levar pela magia dos alienígenas e pela adrenalina dos agentes secretos em “MIB – Homens de Preto”, um clássico que continua a fazer sentido, independentemente do tempo que passe.