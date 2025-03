Prefeito determina medidas de segurança após furto em olaria do município

A Prefeitura de Limeira informa que, na manhã desta quarta-feira (5), a Olaria Ecológica do município foi alvo de furto. Os criminosos levaram a fiação do quadro de força, a porta do banheiro masculino e as grades das janelas. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado. A Secretaria de Habitação já está tomando as providências necessárias para reposição dos itens furtados.

O Prefeito Murilo Félix determinou que sejam realizados estudos para a instalação de sistemas de segurança e vigilância patrimonial em todos os prédios públicos municipais, uma vez que, ao assumir o governo em janeiro, constatou que as instalações não contavam com proteção adequada contra furtos e roubos.

Enquanto as medidas de segurança estão sendo implementadas, a Guarda Civil Municipal intensificará o patrulhamento nos arredores e solicita a colaboração da população. Quem tiver informações sobre o paradeiro dos objetos furtados pode denunciar anonimamente pelo telefone 153.

A Olaria Ecológica estava sem funcionar desde o final de 2023 e, neste momento, aguardava a conclusão da reformulação dos trabalhos da Secretaria para retomar. A previsão é que ela volte a operar ainda no primeiro semestre deste ano.