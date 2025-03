Mãe de Nicolas Prattes fala sobre o filho e Sabrina, muito difícil para as pessoas aceitarem

Por MRNews



Giselle De Prattes Defende o Filho Nicolas e Sabrina Sato: “Difícil para as Pessoas Aceitarem”

Giselle De Prattes, mãe do ator Nicolas Prattes, usou suas redes sociais para defender o filho e a nora, a apresentadora Sabrina Sato, após o casal enfrentar críticas por causa da diferença de idade entre eles. Com 16 anos de diferença, Nicolas e Sabrina têm sido alvo de comentários negativos, o que levou Giselle a se posicionar sobre o assunto.

Em publicações no Instagram, Giselle desabafou sobre a toxicidade dos ataques e revelou que, embora veja os comentários maldosos, prefere ignorá-los. Ela explicou que, na maioria das vezes, as críticas revelam mais sobre os sentimentos de quem as faz do que sobre o relacionamento do casal.

A atriz ainda relatou que decidiu parar de ler os comentários negativos, pois eles estavam impactando sua saúde emocional. Para ela, a felicidade de Nicolas e Sabrina incomoda muitas pessoas, especialmente em um mundo onde a desconfiança e a negatividade predominam. “Deve ser muito difícil para as pessoas aceitarem”, afirmou sobre o relacionamento dos dois, que continua firme e com o casal se preparando para a chegada do primeiro filho, já em início de gestação.

Giselle elogiou ainda a postura de Sabrina, destacando que, fora das câmeras, ela é ainda mais incrível. “A maldade do outro não nos pertence”, concluiu Giselle, deixando claro que está em paz com as escolhas do filho e com a felicidade que ele encontrou ao lado de Sabrina.

Apesar das especulações sobre o relacionamento, o casal segue firme, e a gestação de Sabrina Sato traz mais motivos para celebrar essa união. A atitude de Giselle reflete o amor e apoio incondicional à sua família, reforçando a importância de respeitar as escolhas pessoais e a felicidade alheia.