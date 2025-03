Fórum debate o papel do Conselho Tutelar na Rede de Proteção; inscrições abertas

O 82º Fórum de Conselheiros e ex-Conselheiros Tutelares da Região Metropolitana e Macrorregião de Campinas será realizado na próxima quarta-feira (12), das 8h às 17h, no Teatro Nair Bello, no Parque Cidade. O evento abordará o tema: “O Papel do Conselho Tutelar na Rede de Proteção: Estratégias para Garantir Direitos de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas feitas pelo link www.bit.ly/82ForumRegional

O fórum, que é realizado desde 2003, vai reunir integrantes do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) de Limeira e municípios da região, como conselheiros tutelares, conselheiros de direitos e trabalhadores da rede intersetorial de proteção da criança e do adolescente.

A iniciativa é organizada pelo Ceprosom (Centro de Promoção Social Municipal), em parceria com o CMDCA, (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e Conselhos Tutelares.

PROGRAMAÇÃO:

8h – Credenciamento (até 9h)

8h30 – Coffee break

9h – Mesa de abertura

9h30 – Palestras

11h30 – Perguntas

12h – Intervalo para o almoço

13h30 – Informes e apresentação cultural

13h50 – Divisão de grupos para discussão de casos

15h50 – Escolha da nova cidade-sede do evento e sorteio de brindes

16h – Café da tarde e encerramento