Fortaleza x Ferroviário , Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (05/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

Copa do Nordeste 2025: Fortaleza x Ferroviário – Prováveis Escalações, Onde Assistir e Palpites

O Fortaleza recebe o Ferroviário nesta quarta-feira, 5 de março, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste 2025, em um duelo que promete ser decisivo para as duas equipes. A partida acontece na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília), e é a oportunidade do Leão do Pici reencontrar o caminho das vitórias, após um início de temporada instável.

Como chegam as equipes?

O Fortaleza vem de um empate sem gols contra o Ferroviário no último sábado, pela semifinal do Campeonato Cearense. Esse resultado marcou o quarto jogo sem vitória do time comandado por Juan Pablo Vojvoda, com três derrotas e um empate nesse período. O clube, que tem um bom desempenho na Copa do Nordeste, busca reabilitação para voltar a ser competitivo e recuperar a confiança da torcida.

Já o Ferroviário, comandado por Tiago Zorro, também vem de um empate na semifinal do Cearense e não consegue emplacar vitórias nos últimos jogos, somando dois empates consecutivos. Apesar de ter mostrado boas atuações, o Tubarão da Barra tem dificuldades para traduzir sua superioridade em campo em resultados positivos.

Prováveis Escalações

Fortaleza

Goleiro: João Ricardo

João Ricardo Defensores: Kuscevic, David Luiz, Gastón Ávila, Pikachu (ou Martínez)

Kuscevic, David Luiz, Gastón Ávila, Pikachu (ou Martínez) Meio-campistas: Matheus Rossetto, Zé Welison, Pochettino

Matheus Rossetto, Zé Welison, Pochettino Atacantes: Diogo Barbosa, Moisés e Lucero

Ferroviário

Goleiro: Cavichioli

Cavichioli Defensores: Rikelmy, Wesley Junio, Jefão, João Cubas

Rikelmy, Wesley Junio, Jefão, João Cubas Meio-campistas: Carlos Junio, João Vitor, Gharib

Carlos Junio, João Vitor, Gharib Atacantes: Matheus Xavier, Allanzinho e Samuel

Arbitragem

A partida será apitada por Marcio dos Santos Oliveira, do estado de Alagoas, com os assistentes Rondinelle dos Santos Tavares e Maria de Fátima Mendonça da Trindade, também de Alagoas.

Retrospecto

Historicamente, o Fortaleza tem uma grande vantagem sobre o Ferroviário. Ao todo, os clubes se enfrentaram 85 vezes, com 44 vitórias para o Leão, 16 para o Ferroviário e 25 empates. Além disso, o Fortaleza não perde para o rival há oito partidas consecutivas, com 4 vitórias e 4 empates neste período.

Onde Assistir

A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere.

Palpites

Apesar do momento instável, o Fortaleza conta com jogadores experientes e um elenco forte para superar o rival. A torcida espera uma reação do time, que possui qualidade técnica superior ao do Ferroviário. Sendo assim, o palpite é de uma vitória do Fortaleza por 2 a 0.

Palpite: Fortaleza 2 x 0 Ferroviário

Com isso, o Fortaleza busca retomar a confiança e se manter na briga pela classificação, enquanto o Ferroviário tenta surpreender e sair da fase de recuperação. O jogo promete ser decisivo para ambos os lados.

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.