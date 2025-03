Força Feminina em Ação: Fundo Social promove caminhada no dia 8 de março

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Fundo Social de Limeira promoverá, no dia 8 de março (sábado), a caminhada “Força Feminina em Ação. O evento, aberto a toda a população, reunirá representantes de entidades, movimentos, lideranças religiosas, grupos de apoio e iniciativas independentes que atual em prol das mulheres no município.

“Vamos juntas por mais respeito, igualdade e conquistas. Esta caminhada simboliza a união e a força das mulheres na construção de uma sociedade mais igualitária”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Luciana Félix.

A concentração para a caminhada será às 8h, no Edifício Prada (Paço Municipal), onde será servido um café da manhã. A saída está programada para as 9h, com destino à Praça Toledo Barros. No local, o público poderá participar de atividades culturais e ações de conscientização sobre os direitos das mulheres. O Fundo Social convida todos os participantes a vestirem camiseta branca durante a caminhada.

O evento também contará com uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Limeira, exclusivamente com musicistas mulheres, para celebrar o talento feminino.

SERVIÇO

Caminhada “Força Feminina em Ação

8 de março (sábado)

8h – concentração e café da manhã (Edifício Prada)

9h – saída para a Praça Toledo Barros