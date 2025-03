Exposição “Aves em liberdade… Sempre!” tem início na Biblioteca Municipal de Sorocaba nesta quinta-feira (6) – Agência de Notícias

A população poderá conferir, a partir desta quinta-feira (6), a exposição “Aves em liberdade… Sempre!”, com fotografias do Clube de Observadores de Aves (Coaves), com a curadoria de André Camargo, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada no Alto da Boa Vista. A entrada é gratuita e aberta a todos.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a iniciativa tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

O grupo de fotógrafos do Coaves reuniu em uma exposição um pouco da prática de observação de aves, mostrando a variedade da fauna sorocabana em lindos registros das espécies locais em seu habitat.

Criado em 2012, pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), o Coaves é um grupo independente, com a participação de jovens e adultos, das mais diversas formações e áreas de atuação na sociedade, interessados na observação de aves, fotografia e contato com a natureza.

“Aves em liberdade… Sempre!” poderá ser conferida de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 7 de abril, na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”, localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3228-1955.