Embaixada do Morro campeã do Carnaval 2025 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Foi realizada, na Câmara Municipal, na tarde desta quarta-feira, (05), a apuração dos Desfiles das Escolas de Samba de Guaratinguetá.

Com uma pontuação final de 268,2 a Prefeitura de Guaratinguetá parabeniza a R.C.E.S. Embaixada do Morro pela brilhante vitória no desfile das escolas de samba deste ano! A escola é tricampeã, com três conquistas consecutivas: 2023, 2024 e 2025, chegando ao 21º título.

Com cores vibrantes, vermelho e branco, a escola encantou a todos com um desfile repleto de criatividade, emoção e muito samba no pé. Com o enredo “Não mexe comigo. Eu não ando só”, a escola apresentou a luta pela liberdade de expressão da fé.

A Administração Pública agradece a todas secretarias envolvidas na organização e realização desta grande festa popular e a OESG (Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá) pela parceria e empenho.

Que venham mais desfiles, mais vitórias e mais celebrações da nossa rica cultura!

Parabéns, Embaixada do Morro!

Troféus Estandartes de Ouro:

Bateria – Acadêmicos do Campo do Galvão;

Harmonia – Embaixada do Morro;

Enredo – Embaixada do Morro;

Comissão de Frente – Embaixada do Morro/Unidos da Tamandaré/Beira Rio da Nova Guará;

Samba enredo – Embaixada do Morro;

Fantasia – Embaixada do Morro;

Alegoria – Embaixada do Morro;

Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Embaixada do Morro;

Evolução – Embaixada do Morro.

Resultado Final

1º Lugar – Embaixada do Morro – 268,2

2º Lugar – Beira Rio da Nova Guará – 266,3

3º Lugar Acadêmicos do Campo do Galvão – 265,6

4º Lugar Mocidade Alegre do Pedregulho – 265,5

5º Lugar Unidos do Tamandaré – 265,0

6º Lugar Bonecos Cobiçados – 263,7